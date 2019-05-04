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В России после аварии погибли известные комики

В России после аварии погибли известные комики (4 новости и 1 видео)

«Комики ехали на концерт в Краснодар»

Два участника всероссийского комедийного проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева погибли в ДТП в Краснодарском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова основателя объединения стендап-комиков по Краснодарскому краю Леонида Кулакова.

"Денис Маловичко и Елена Зуева ехали на выступление на Bla-bla-car (сервис по перевозке пассажиров), произошла авария. Они ехали на рабочую вечеринку в Краснодар, должны были выступать в нескольких местах. Они были участниками Майкопского стендап-клуба", - сказал Кулаков.

Он добавил, что у Дениса Маловичко остались жена и двое детей, Елена Зуева была в разводе, детей у нее не было.

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Главред Главред  ·  04.05.19, 16:57 В ДТП погибли комики Денис Маловичко и Елена Зуева/ riafan.ru В Краснодарском крае России в результате ДТП погибли участники комедийного проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева. Авария произошла...
ForUm ForUm  ·  04.05.19, 17:50 Два участника всероссийского комедийного проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева погибли в ДТП в Краснодарском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова основателя объединения стендап-комиков…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  04.05.19, 20:49 Комики ехали на концерт в Краснодар.
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