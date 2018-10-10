В России после допроса задержаны футболисты Кокорин и Мамаев (7 новостей и 1 видео) «Второй участник драки - Мамаев, - на допрос пришел»

Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев могут получить тюремный срок за избиение людей в Москве.

Об этом сообщает Sports.ru, ссылаясь на слова начальника управления информации и общественных связей столичного ГУ МВД Юрия Титова.

"В ходе производства по уголовному делу, которое было возбуждено по факту нанесения побоев гражданам в кафе на Большой Никитской 8 октября, следователями принято решение о выделении в отдельное производство и возбуждении в отношении граждан Кокорина и Мамаева уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ, а именно - хулиганство.

Расследование указанного уголовного дела взято на контроль руководством столичного главка", - сказал Титов.

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Статья о хулиганстве предусматривает наказание от штрафа в размере 300 тысяч рублей до пяти лет лишения свободы (если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору - до семи лет).

По информации Mash, Мамаев уже прибыл на допрос. Игроку грозит арест.