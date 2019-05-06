В России прогремел взрыв на химзаводе, есть погибшие

Сейчас известно о троих погибших и одном раненном На химзаводе "Азот" в Пермском крае прогремел взрыв. "В цехе по производству аммиака ОАО "УПК Уралхим" филиал "Азот" в городе Березняки произошел инцидент при производстве ремонтных работ, погибли трое рабочих", - сказали в МЧС. ЧП не повлияло на технологический процесс на предприятии, угрозы экологии и населению нет, заявляют в МЧС. Сообщается, что, взрыв произошел из-за того, что рабочие резали емкость с остатками аммиака, вслед за взрывом последовал пожар. Как сообщали "Комментарии" , взрыв прогремел во второй половине дня 21 марта на предприятии компании "Цзянсу тяньцзяи" в химическом промышленном парке города Яньчэн. Взрыв был настолько мощным, что ударной волной выбило стекла в домах, расположенных в радиусе около 5 км от места ЧП. Многочисленные репортажи местного телевидения демонстрируют кадры разрушенных помещений предприятия, а также выбитые стекла и поврежденные автомобили в радиусе нескольких километров от места взрыва.