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В России прогремел взрыв на химзаводе, есть погибшие

В России прогремел взрыв на химзаводе, есть погибшие (5 новостей)

«На химическом заводе Азот в Пермском крае РФ сегодня произошел взрыв. Об этом сообщают росСМИ.В результате взрыва погибли три человека,…»

Сейчас известно о троих погибших и одном раненном На химзаводе "Азот" в Пермском крае прогремел взрыв. "В цехе по производству аммиака ОАО "УПК Уралхим" филиал "Азот" в городе Березняки произошел инцидент при производстве ремонтных работ, погибли трое рабочих", - сказали в МЧС. ЧП не повлияло на технологический процесс на предприятии, угрозы экологии и населению нет, заявляют в МЧС. Сообщается, что, взрыв произошел из-за того, что рабочие резали емкость с остатками аммиака, вслед за взрывом последовал пожар. Как сообщали "Комментарии" , взрыв прогремел во второй половине дня 21 марта на предприятии компании "Цзянсу тяньцзяи" в химическом промышленном парке города Яньчэн. Взрыв был настолько мощным, что ударной волной выбило стекла в домах, расположенных в радиусе около 5 км от места ЧП. Многочисленные репортажи местного телевидения демонстрируют кадры разрушенных помещений предприятия, а также выбитые стекла и поврежденные автомобили в радиусе нескольких километров от места взрыва.

ФОТО К НОВОСТИ: «В России прогремел взрыв на химзаводе, есть погибшие»
Фото В России на химзаводе "Азот" прогремел взрыв, есть погибшие
Фото В России новая трагедия: взорвался химзавод, есть погибшие
Фото В России прогремел взрыв на химзаводе "Азот", есть погибшие
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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  06.05.19, 09:58 На химическом заводе Азот в Пермском крае РФ сегодня произошел взрыв. Об этом сообщают росСМИ.В результате взрыва погибли три человека, еще один пострадал. По данным местных СМИ, после взрыва произошел…
Канал 112 Канал 112  ·  06.05.19, 10:09 В России на химзаводе "Азот" в Пермском крае прогремел взрыв. На данный момент известно о троих погибших и одном раненом, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на МЧС. "В цехе по производству аммиака ОАО "УПК…
Facenews Facenews  ·  06.05.19, 10:14 На химическом заводе Азот в Пермском крае РФ сегодня произошел взрыв. Об этом сообщают росСМИ.В результате взрыва погибли три человека, еще один пострадал.По данным местных СМИ, после взрыва произошел…
Голос.UA Голос.UA  ·  06.05.19, 10:48 В Березниках (Пермский край России) на химическом предприятии «Азот» произошел взрыв. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу завода. По данным источника, погибли три человека. «Полтора часа…
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