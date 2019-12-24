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В России разбился истребитель

В России разбился истребитель (7 новостей)

«Истребитель Т-50 (Су-57) потерпел крушение в Хабаровском крае России»

В Хабаровском крае России разбился современный истребитель Т-50. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

"Все произошло в 111 км от аэродрома Дземги. Летчик успел катапультироваться. Его эвакуировали на вертолете Ми-8. Причины аварии выясняются", – говорится в сообщении.

Потерпевший крушение в Хабаровском крае истребитель Су-57 проходил испытания. Он принадлежал Комсомольскому-на-Амуре авиазаводу.

Представитель завода отказался от комментариев.

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Су-57 (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА), Т-50) - российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого (входит в ОАК). Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника. Первый полет ПАК ФА состоялся 29 января 2010 года в Комсомольске-на-Амуре.

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ФОТО К НОВОСТИ: «В России разбился истребитель»
Фото В Хабаровском крае разбился истребитель пятого поколения
Фото В России разбился Т-50
Фото В России разбился истребитель
Фото В РФ разбился сверхзвуковой истребитель Су-57
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Телеграф Телеграф  ·  24.12.19, 07:52 Истребитель Т-50 (Су-57) потерпел крушение в Хабаровском крае России.
РБК Украина РБК Украина  ·  24.12.19, 08:15 В Хабаровском крае (Россия) разбился современный истребитель Су-57. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на росСМИ.Авиакатастрофа произошла в 111 км от аэродрома Дземги. Летчик успел катапультироваться.…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Униан Униан  ·  24.12.19, 08:18 Истребитель пятого поколения потерпел крушение в Хабаровском крае.
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  24.12.19, 09:13 В России в Хабаровском крае во время испытаний потерпел крушение современный истребитель Су-57. Об этом сообщает Interfax.ru со ссылкой на информированный источник. "Все произошло в 111 км от аэродрома…
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