В России разбился военный вертолет, есть жертвы: фото с места ЧП

Российский военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в аэропорту Анадыря на Чукотке. В результате аварии погибли четыре человека.
Об этом сообщает РИА Новости.
По словам представитель правительства Чукотки, вертолет проводил контрольное вывешивание и пал с высоты 15 метров. Внутри находились четыре человека, все погибли.
По информации Минобороны, вертолет упал рано утром при выполнении учебно-тренировочного полета.
После аварии на месте происшествия возник пожар, который удалось потушить.
По предварительной версии, причиной жесткой посадки могла стать техническая неисправность вертолета. Черные ящики Ми-8 уже нашли, их состояние удовлетворительное.
Обновлено в 09:32 Вертолет проводил контрольное вывешивание и пал с высоты 15 метров. Внутри находились четыре человека, все погибли.
Обновлено в 10:06 Вертолет заранее испытывали после техобслуживания.