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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 10:06
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В России разбился военный вертолет, есть жертвы: фото с места ЧП

В России разбился военный вертолет, есть жертвы: фото с места ЧП (17 новостей)

«На борту вертолета находилось четыре пассажира»

Российский военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в аэропорту Анадыря на Чукотке. В результате аварии погибли четыре человека.

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представитель правительства Чукотки, вертолет проводил контрольное вывешивание и пал с высоты 15 метров. Внутри находились четыре человека, все погибли.

По информации Минобороны, вертолет упал рано утром при выполнении учебно-тренировочного полета.

После аварии на месте происшествия возник пожар, который удалось потушить.

По предварительной версии, причиной жесткой посадки могла стать техническая неисправность вертолета. Черные ящики Ми-8 уже нашли, их состояние удовлетворительное.

Обновлено в 09:32 Вертолет проводил контрольное вывешивание и пал с высоты 15 метров. Внутри находились четыре человека, все погибли.

Обновлено в 10:06 Вертолет заранее испытывали после техобслуживания.

ФОТО К НОВОСТИ: «В России разбился военный вертолет, есть жертвы: фото с места ЧП»
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