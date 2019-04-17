  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. В России снимают фильм о бойне в керченском колледже
Общество
Телеканал 24 Телеканал 24 ·
· Фильм
В России снимают фильм о бойне в керченском колледже

В России снимают фильм о бойне в керченском колледже (4 новости)

«В России планируют снять фильм о массовом убийстве студентов в Керчи»

Полнометражный романтично фэнтезийный фильм под названием "Преданная" положил свое начало. Команда режиссеров, сценаристов и актеров начали активно работать над съемками кинокартины по мотивам бестселлера "Феликс Австрия" украинской писательницы Софии Андрухович.

Об этом авторы идеи и представители проекта сообщили на официальной странице фильма в Facebook. Они радостно сообщили, что роман "Феликс Австрия", который стал лауреатом многих престижных литературных премий, наконец будет экранизирован.

По сюжету фильма, события разворачиваются в 1868 году в Станиславе (ныне – Ивано-Франковск). Тогда город был частью Австро-Венгерской империи.

В доме богатой семьи разгорелся пожар. Доктору Ангеру удалось спасти из огня лишь двух девушек – родную дочь Адель и дочь их прислуги Стефанию. Его жена и родители девочки, служившие их семье, погибли, потому Ангер решает принять ее и воспитывать вместе со своей дочерью.

В Раде хотят дело за
В Раде хотят дело за "расстрел парламента" в фильме "Слуга…

Съемки фильма "Преданная", хозяйка Стефания / Facebook / "Преданная"

Прошли годы, мужчина постарел, а девушки выросли. Они до сих пор остаются неразлучными, однако их отличает лишь то, что барышня Адель вышла замуж, а дочь бывших прислуги Стефания до сих пор топит свою молодость в кулинарии и хозяйствовании. Взрослые женщины, которые стали друг другу как сестра не могут понять только одного – они стали друг другу родным человеком, так и остались разделенными на хозяйку и служанку.

Съемки фильма "Преданная", барышня Адель / Facebook / "Преданная"

И Адель, и Стефании будет очень нелегко, из-за чего они потеряют связь с реальностью и потеряют себя в выдуманном пространстве. Их поглотит калейдоскоп ревности, крепкой любви, тайн и двойных смыслов.

Роль барышни Адель досталась Олесе Романовой, а служанку Стефанию, от имени которого ведется повествование в романе, сыграет польская актриса Марианна Янушевич. Главную мужскую роль исполнит Роман Луцкий – он изобразит образ скульптора Петра Сколика, а режиссером фильма выступила Кристина Сиволап.

Премьера фильма запланирована на начало 2020 года.

Смотреть первый тизер к фильму "Преданная": видео

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Апостроф Апостроф  ·  17.04.19, 16:41 В России планируют снять фильм о массовом убийстве студентов в Керчи.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  17.04.19, 18:21 В России начали снимать фильм об ужасном расстреле в керченском колледже, который произошел 17 октября 2018. Фильм снимает российская кинокомпания Базелевс. В центре сюжета - история 18-летнего студента…
Телеграф Телеграф  ·  17.04.19, 19:14 Полнометражный романтично фэнтезийный фильм под названием "Преданная" положил свое начало.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Общество»
В России снимают фильм о бойне в керченском колледже

В России снимают фильм о бойне в керченском колледже
Из части ВСУ дезертировал солдат-срочник с оружием

Из части ВСУ дезертировал солдат-срочник с оружием
Крючков в суде дает показания против соратников Порошенко - Кононенко и Вовка

Крючков в суде дает показания против соратников Порошенко - Кононенко…
Ночью во Львове скончался диссидент Валентин Мороз

Ночью во Львове скончался диссидент Валентин Мороз
Прогноз погоды на 17 апреля: дождь, ветер и холод

Прогноз погоды на 17 апреля: дождь, ветер и холод
Полиция расценивает пожар в Нотр-Даме как несчастный случай

Полиция расценивает пожар в Нотр-Даме как несчастный случай
Завтра всю Украину накроет дождями, в Карпатах со снегом

Завтра всю Украину накроет дождями, в Карпатах со снегом
Тина Кароль показала стройные ножки на сцене

Тина Кароль показала стройные ножки на сцене
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Число погибших в Ливии возросло до 180

Число погибших в Ливии возросло до 180
ЦИК заявила об угрозе срыва голосования в зоне ООС

ЦИК заявила об угрозе срыва голосования в зоне ООС
Погода на завтра: потеплеет до +20, местами возможны заморозки

Погода на завтра: потеплеет до +20, местами возможны заморозки
Бывший президент застрелился, не доехав до тюрьмы

Бывший президент застрелился, не доехав до тюрьмы
Астролог: Хто би не став президентом, Україну чекатимуть зміни

Астролог: Хто би не став президентом, Україну чекатимуть зміни
&quot;Суд&quot; в Москве над пленными моряками был закрытым: родственников пустили в зал только на 5 минут

"Суд" в Москве над пленными моряками был закрытым: родственников пустили…
В Португалии произошло жуткое ДТП с туристами: 9 человек погибли. Фото и видео

В Португалии произошло жуткое ДТП с туристами: 9 человек погибли.…
Луценко рассказал, подаст ли он в отставку в случае победы Зеленского на выборах

Луценко рассказал, подаст ли он в отставку в случае победы…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.