Официальное заявление Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) опубликовано 11 августа на сайте городской информационной газеты "Колючий Саров". Его также показали по местному телевидению. Причиной гибели учёных-испытателей стал взрыв малогабаритного ядерного реактора, являющегося частью двигателя объекта военного назначения.

Обновлено в 09:03 Заявление сделали ведущие ядерщики страны

Обновлено в 10:46 "Пятеро ученых-испытателей РФЯЦ погибли, трое в состоянии средней тяжести, их жизни ничего не угрожает ... Эти люди неоднократно принимали участие в аналогичных подобных работах и ​ всегда получали результат. Цепь трагических случайностей, неопределенностей ... По предварительному анализу мы видели, что они боролись за то, чтобы взять ситуацию в руки. Но, к сожалению, это не удалось. Нам не удалось все предусмотреть, не удалось заглянуть так глубоко, чтобы получить результат", прокомментировал директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков.