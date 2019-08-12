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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ · · Обновлено в 10:46
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В России взорвался ядерный реактор: ученые рассказали причину аварии

В России взорвался ядерный реактор: ученые рассказали причину аварии (5 новостей и 1 видео)

«Заявление сделали ведущие ядерщики страны»

Официальное заявление Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) опубликовано 11 августа на сайте городской информационной газеты "Колючий Саров". Его также показали по местному телевидению. Причиной гибели учёных-испытателей стал взрыв малогабаритного ядерного реактора, являющегося частью двигателя объекта военного назначения.

Обновлено в 09:03 Заявление сделали ведущие ядерщики страны

Обновлено в 10:46 "Пятеро ученых-испытателей РФЯЦ погибли, трое в состоянии средней тяжести, их жизни ничего не угрожает ... Эти люди неоднократно принимали участие в аналогичных подобных работах и ​ всегда получали результат. Цепь трагических случайностей, неопределенностей ... По предварительному анализу мы видели, что они боролись за то, чтобы взять ситуацию в руки. Но, к сожалению, это не удалось. Нам не удалось все предусмотреть, не удалось заглянуть так глубоко, чтобы получить результат", прокомментировал директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков.

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Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  12.08.19, 10:46 Инцидент в Архангельской области, в результате которого погибли 5 ученых, произошел из-за взрыва малогабаритного ядерного реактора. Этот реактор был частью двигателя объекта военного назначения. Таково…
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