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Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 13:39
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В России зафиксировали рекордное количество смертей от коронавируса

В России зафиксировали рекордное количество смертей от коронавируса (6 новостей)

«За сутки сообщили о более 150 летальных случаев»

За минувшие сутки в России зафиксировано 153 случая смерти от коронавирусной инфекции. Это самое высокое число за все время эпидемии.

Новых случаев инфекции выявлено почти на тысячу менее, чем сутками ранее 8599. Более 5,5 тысяч пациентов признаны выздоровевшими. Данные приводит оперативный штаб страны по противодействию COVID-19. Об этом сообщает Радио Свобода.

Всего коронавирусная инфекция названа причиной смерти 3541 жителя России, общее число тех, кто был инфицирован (включая выздоровевших и умерших) почти достигло 345 тысяч это третье место в мире, накануне на втором месте Россию сменила Бразилия, где эпидемия распространяется более быстрыми темпами.

В последние дни от коронавирусной инфекции в России умирают больше людей, чем в таких странах, как Италия, Испания, Франция, которые ранее были одним из центров эпидемии.

Обновлено в 13:14 Всего в РФ от COVID-19 умерли более 3,5 тысячи человек.

Обновлено в 13:39 В России за сутки, 23 мая, от коронавируса и его осложнений скончалось 153 человека, что стало рекордом с начала пандемии.

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Телеграф Телеграф  ·  24.05.20, 09:19 В связи с распространением коронавируса в мире общее количество жертв от заболевания превысило отметку в 342 000 человек.
Главком Главком  ·  24.05.20, 11:37 За минулу добу від коронавірусу померло 153 людини
ТСН ТСН  ·  24.05.20, 12:43 За сутки сообщили о более 150 летальных случаев.
Униан Униан  ·  24.05.20, 13:14 Всего в РФ от COVID-19 умерли более 3,5 тысячи человек.
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Апостроф Апостроф  ·  24.05.20, 13:39 В России за сутки, 23 мая, от коронавируса и его осложнений скончалось 153 человека, что стало рекордом с начала пандемии.
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