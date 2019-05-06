В России загорелся магистральный газопровод (5 новостей) «В Свердловской области в России произошла разгерметизация магистрального газопровода»

В Свердловской области Российской Федерации возник разрыв и последовавшее за этим возгорание на магистральном газопроводе Ямбург - Поволжье, сообщает "РБК".

Согласно сообщению, инцидент произошел в 18:47 по московскому времени на 1161-м км газопровода недалеко от города Ивдель.

По предварительным данным, пострадавших нет.

В настоящее время газ подается по альтернативным маршрутам.

В Николаевской области целый город остался без воды из-за долгов

Подразделения ООО "Газпром трансгаз Югорск" ведут подготовку к проведению восстановительных работ.

В региональном МЧС уточнили, что разрыв газопровода произошел в 26 км от поселка Пелым. "Подача газа на поврежденном участке автоматически приостановлена, происходит выгорание остаточного газа", — отметили в спасательном ведомстве.

Также там добавили, что угрозы для населения и окружающей среды нет.

Обновлено в 22:40 В Свердловской области в России произошла разгерметизация магистрального газопровода.

Обновлено в 00:07 "Вблизи населенного пункта Пелим произошла разгерметизация магистрального газопровода Ямбург–Поволжье. После разгерметизации было возгорание. Происходит факельное горение", – сообщили представители МЧС.