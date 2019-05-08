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Мир
Facenews Facenews · · Обновлено в 15:22
· Самолет · Чрезвычайное положение
В российском "Шереметьево" пассажиры с паникой покинули самолет SSJ-100: что случилось

В российском "Шереметьево" пассажиры с паникой покинули самолет SSJ-100: что случилось (5 новостей)

«Вылет самолета Sukhoi Superjet 100 из Шереметьево в Ригу вечером 7 мая отменили из-за запаха гари»

Под Москвой в аэропорту "Шереметьево" был задержан вылет самолета SSJ-100 в Ригу из-за появившегося запаха гари.Тревогу подняли пассажиры.

На борту началась паника. В результате всех вывели из самолета, сообщают российские СМИ.В ходе проверки неисправностей якобы не обнаружили, самолет вылетел в пункт назначения с задержкой в два с половиной часа.

Обновлено в 14:46 Вылет самолета SSJ из Ростова-на-Дону в Москву в 05:40 8 мая отменили из-за технической неисправности, пассажиров уже отправили другими рейсами

Расшифрован «черный» ящик разбившегося в Шереметьево самолета: у пилотов…
Расшифрован «черный» ящик разбившегося в Шереметьево самолета: у пилотов…

Обновлено в 15:22 У людей началась паника. Из-за этого пассажиры были эвакуированы, а самолет не допустили к полету.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  08.05.19, 10:20 В московском аэропорту "Шереметьево" задержали вылет самолета SSJ-100, который следовал в Ригу. Отмечается, что пассажиры почувствовали запах гари, после чего...
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  08.05.19, 11:21 Вылет самолета Sukhoi Superjet 100 из Шереметьево в Ригу вечером 7 мая отменили из-за запаха гари.
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  08.05.19, 14:46 Вылет самолета SSJ из Ростова-на-Дону в Москву в 05:40 8 мая отменили из-за технической неисправности, пассажиров уже отправили другими рейсами
Канал 112 Канал 112  ·  08.05.19, 15:22 Вылет самолета Sukhoi Superjet 100 из Шереметьево в Ригу вечером 7 мая отменили из-за запаха горелой проводки. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Как сообщается, самолет должен был вылететь в 22:55.…
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