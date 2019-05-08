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В российском "Шереметьево" пассажиры с паникой покинули самолет SSJ-100: что случилось (5 новостей) «Вылет самолета Sukhoi Superjet 100 из Шереметьево в Ригу вечером 7 мая отменили из-за запаха гари»

Под Москвой в аэропорту "Шереметьево" был задержан вылет самолета SSJ-100 в Ригу из-за появившегося запаха гари.Тревогу подняли пассажиры.

На борту началась паника. В результате всех вывели из самолета, сообщают российские СМИ.В ходе проверки неисправностей якобы не обнаружили, самолет вылетел в пункт назначения с задержкой в два с половиной часа.

Обновлено в 14:46 Вылет самолета SSJ из Ростова-на-Дону в Москву в 05:40 8 мая отменили из-за технической неисправности, пассажиров уже отправили другими рейсами

Расшифрован «черный» ящик разбившегося в Шереметьево самолета: у пилотов…

Обновлено в 15:22 У людей началась паника. Из-за этого пассажиры были эвакуированы, а самолет не допустили к полету.