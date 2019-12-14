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Происшествия
Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 20:46
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В Ровенской области груженный микроавтобус столкнулся с Mercedes: есть пострадавшие

В Ровенской области груженный микроавтобус столкнулся с Mercedes: есть пострадавшие (6 новостей)

«По факту ДТП полиция открыла уголовное производство»

В Ровенской области микроавтобус столкнулся с легковушкой, в результате один человек погиб, еще трое пострадали. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Как сообщается, около 5 часов утра возле села Малушка произошло столкновение автомобиля Mercedes-Benz E 320 с микроавтобусом Mercedes-Benz Vito. В результате дорожно-транспортного происшествия один из пассажиров микроавтобуса погиб.

Также в результате аварии пострадали водитель и 62-летняя пассажирка микроавтобуса, а также водитель легкового автомобиля. Пострадавшие были госпитализированы в Сарненскую центральную районную больницу.

"У водителя (микроавтобуса, - ред.) диагностировали политравму, ушиб грудной клетки, перелом ребер. Еще одна пассажирка микроавтобуса получила политравму, ушиб грудной клетки, открытый перелом бедра. Водитель легкового автомобиля получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, перелом ребер", - рассказали правоохранители.

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По факту аварии было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего. У обоих водителей были отобраны образцы крови для определения возможного опьянения.

Обновлено в 19:08 По факту ДТП полиция открыла уголовное производство.

Обновлено в 20:46 В Ривненской области в ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса погиб человек, еще трое госпитализированы.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Ровенской области груженный микроавтобус столкнулся с Mercedes: есть пострадавшие»
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ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  14.12.19, 14:44 В Ровенской области произошло смертельное ДТП: столкнулись легковушка и микроавтобус. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области. Согласно информации ведомства, вблизи села 40-летний житель, управляя…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  14.12.19, 14:45 В Ровенской области произошло смертельное ДТП: столкнулись легковушка и микроавтобус. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области. Согласно информации ведомства, вблизи села 40-летний житель, управляя…
Голос.UA Голос.UA  ·  14.12.19, 18:00 В Ровенской области микроавтобус столкнулся с легковушкой, в результате один человек погиб, еще трое пострадали. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции. Как сообщается, около 5 часов утра возле…
Униан Униан  ·  14.12.19, 19:08 По факту ДТП полиция открыла уголовное производство.
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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  14.12.19, 20:46 В Ривненской области в ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса погиб человек, еще трое госпитализированы.
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