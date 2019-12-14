В Ровенской области груженный микроавтобус столкнулся с Mercedes: есть пострадавшие (6 новостей) «По факту ДТП полиция открыла уголовное производство»

В Ровенской области микроавтобус столкнулся с легковушкой, в результате один человек погиб, еще трое пострадали. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Как сообщается, около 5 часов утра возле села Малушка произошло столкновение автомобиля Mercedes-Benz E 320 с микроавтобусом Mercedes-Benz Vito. В результате дорожно-транспортного происшествия один из пассажиров микроавтобуса погиб.

Также в результате аварии пострадали водитель и 62-летняя пассажирка микроавтобуса, а также водитель легкового автомобиля. Пострадавшие были госпитализированы в Сарненскую центральную районную больницу.

"У водителя (микроавтобуса, - ред.) диагностировали политравму, ушиб грудной клетки, перелом ребер. Еще одна пассажирка микроавтобуса получила политравму, ушиб грудной клетки, открытый перелом бедра. Водитель легкового автомобиля получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, перелом ребер", - рассказали правоохранители.

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По факту аварии было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего. У обоих водителей были отобраны образцы крови для определения возможного опьянения.

Обновлено в 19:08 По факту ДТП полиция открыла уголовное производство.

Обновлено в 20:46 В Ривненской области в ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса погиб человек, еще трое госпитализированы.