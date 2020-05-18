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В Ровенской области на карантин закрыли мужской монастырь (4 новости) «В Ровенской области в связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19 на карантин закрыли монастырь Православной церкви Украины в селе Панталия…»

В Дубенском районе Ровенской области Крестовоздвиженский монастыре в селе Панталия решили закрыть на карантин после того, как у настоятеля – игумена Николая (Хмарного) обнаружили коронавирус.

Как сообщили на официальном сайте епархии, соответствующее благословение дал глава Ровенской епархии Православной церкви Украины архиепископ Илларион.

"Обращаемся ко всем, кто на протяжении последнего времени посещал Крестовоздвиженский монастырь, следить за состоянием своего здоровья, а при его ухудшении безотлагательно обращаться к своему семейному врачу", – говорится в сообщении.

Стоит добавить, что монастырь в Панталии находится в процессе восстановления, а послушание там нес только наместник.

Отметим, что по состоянию на утро 18 мая в Ровенской области зафиксировано 1173 случая заболевания COVID-19, умерло 29 жителей области, выздоровели 353 человека.

Ранее стало известно, что в Киево-Печерской лавре от коронавируса скончались трое монахов.

Как известно...