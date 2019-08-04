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В Ровно избили патрульную, прибывшую на вызов о домашнем насилии – полиция

В Ровно избили патрульную, прибывшую на вызов о домашнем насилии – полиция (5 новостей)

«В Ровно мужчина избил полицейскую, которая прибыла на вызов по поводу домашнего насилия. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области. Как…»

В Ровно задержали мужчину, который избил женщину-полицейского, приехавшую на вызов о домашнем насилии. Об этом в воскресенье, 4 апреля, сообщили в пресс-службе полиции области.

Инцидент произошел накануне поздно вечером. 26-летняя патрульная полицейская приехала на вызов о домашнем насилии. Когда она общалась с 45-летним мужем заявительницы, тот начал дергать ее за одежду, а затем набросился на девушку.

"Потом нанес ей телесные повреждения в область головы и шеи. Патрульная обратилась в медицинское учреждение, где медики диагностировали у нее сотрясение головного мозга", - говорится в сообщении.

За насилие относительно работника правоохранительного органа мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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Ранее в Чернигове нарушительница укусила патрульную. За нападение на копа ее посадили на два года.

Ранее сообщалось, что в Киевской области водитель скутера покусал копа.

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