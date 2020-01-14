В Ровно подрались пассажир и водитель из-за сдачи с 1000-гривневой купюры (6 новостей) «Руководитель инфраструктуры Ровенщины Федор Мысюра считает, что виноваты обе стороны конфликта»

В Ровно молодой пассажир накинулся с побоями на уже пожилого водителя маршрутки. Как оказалось, шофер дал пассажиру с 1000-гривневой купюры сдачу одними монетами. Пассажиру явно это не понравилось и он решил отомстить за "мешок денег".

Как отмечают местные издания, такого рода инциденты далеко не редкость. Это повелось с тех пор, как инфляция в Украине начала галопировать. Пассажиры достаточно часто стали при расчете за проезд в маршрутке давать банкноты очень большого номинала, в надежде, что у водителя или не будет сдачи, или желания ее отсчитывать, лишившись тем самым всех разменных купюр. Однако маршрутчики достаточно быстро "просекли" идею слишком находчивых пассажиров и придумали контрмеру - заготовили на каждую такую купюру сдачу, состоящую исключительно из пятаков.

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По-видимому, юный житель Ровно думал, что он единственный, кто додумался ездить бесплатно таким способом, и был несколько обижен, когда оказалось, что водителям его трюк уже давно знаком.

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