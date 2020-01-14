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Общество
Интернет-газета Интернет-газета "Вести" · · Обновлено в 22:57
· Пассажиры · Водитель · Маршрутка
В Ровно подрались пассажир и водитель из-за сдачи с 1000-гривневой купюры

В Ровно подрались пассажир и водитель из-за сдачи с 1000-гривневой купюры (6 новостей)

«Руководитель инфраструктуры Ровенщины Федор Мысюра считает, что виноваты обе стороны конфликта»

В Ровно молодой пассажир накинулся с побоями на уже пожилого водителя маршрутки. Как оказалось, шофер дал пассажиру с 1000-гривневой купюры сдачу одними монетами. Пассажиру явно это не понравилось и он решил отомстить за "мешок денег".

Как отмечают местные издания, такого рода инциденты далеко не редкость. Это повелось с тех пор, как инфляция в Украине начала галопировать. Пассажиры достаточно часто стали при расчете за проезд в маршрутке давать банкноты очень большого номинала, в надежде, что у водителя или не будет сдачи, или желания ее отсчитывать, лишившись тем самым всех разменных купюр. Однако маршрутчики достаточно быстро "просекли" идею слишком находчивых пассажиров и придумали контрмеру - заготовили на каждую такую купюру сдачу, состоящую исключительно из пятаков.

https://www.facebook.com/tipoverivne/videos/1362514027268116/

По-видимому, юный житель Ровно думал, что он единственный, кто додумался ездить бесплатно таким способом, и был несколько обижен, когда оказалось, что водителям его трюк уже давно знаком.

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В Борисполе пассажиры заблокировали вход в терминал

Обновлено в 20:43 В Ровно между одним из пассажиров и водителем маршрутки произошла драка из-за сдачи, выданной мелкими деньгами.

Обновлено в 22:57 В Ровно на остановке общественного транспорта произошел конфликт между водителем маршрутного такси и пассажиром.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  14.01.20, 17:12 Руководитель инфраструктуры Ровенщины Федор Мысюра считает, что виноваты обе стороны конфликта.
Голос.UA Голос.UA  ·  14.01.20, 19:44 В Ровно пассажир накинулся с кулаками на водителя маршрутки. Видео инцидента опубликовал паблик "Типичное Ровно" в Facebook. Все дело в номинале денег, которые мужчина дал пассажиру на сдачу с 1000-гривневой…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  14.01.20, 20:12 В Ровно между одним из пассажиров и водителем маршрутки произошла драка из-за сдачи, выданной мелкими деньгами. Об этом во вторник, 14 января, сообщают Вести. Отмечается, что молодой мужчина накинулся…
MIGnews MIGnews  ·  14.01.20, 20:43 В Ровно между одним из пассажиров и водителем маршрутки произошла драка из-за сдачи, выданной мелкими деньгами.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Апостроф Апостроф  ·  14.01.20, 22:57 В Ровно на остановке общественного транспорта произошел конфликт между водителем маршрутного такси и пассажиром.
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