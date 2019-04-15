В Ровно возобновляют отопительный сезон

В Ровно продлили отопительный сезон. Об этом сообщает пресс-центр Ровенского горсовета.
Как отметили в горсовете, предприятие "Ровнетеплоенерго" выступило с инициативой продолжить отопительный сезон еще на один день для того, чтобы не было холодно в дошкольных учебных заведениях и учреждениях, где находятся дети. Это обусловлено данными гидрометцентра, который предусматривает, что завтра утром будет очень низкая температура воздуха.
Городская власть поддержала инициативу, поэтому отопление будет отключено 16 апреля, после обеда.
В пресс-центре добавили, что по данным гидрометцентра с обеденного времени 16 апреля среднесуточная температура будет выше +8 С.
Как сообщал УНН, во Львове из-за похолодания восстановили отопительный сезон.