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В Ровно возобновляют отопительный сезон

В Ровно возобновляют отопительный сезон (3 новости)

«В Ровне отопительный сезон продлили до 16 апреля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Ровненского городского совета и исполнительного…»

В Ровно продлили отопительный сезон. Об этом сообщает пресс-центр Ровенского горсовета.

Как отметили в горсовете, предприятие "Ровнетеплоенерго" выступило с инициативой продолжить отопительный сезон еще на один день для того, чтобы не было холодно в дошкольных учебных заведениях и учреждениях, где находятся дети. Это обусловлено данными гидрометцентра, который предусматривает, что завтра утром будет очень низкая температура воздуха.

Городская власть поддержала инициативу, поэтому отопление будет отключено 16 апреля, после обеда.

Во Львове из-за похолодания восстановят отопительный сезон
Во Львове из-за похолодания восстановят отопительный сезон

В пресс-центре добавили, что по данным гидрометцентра с обеденного времени 16 апреля среднесуточная температура будет выше +8 С.

Как сообщал УНН, во Львове из-за похолодания восстановили отопительный сезон.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
РБК Украина РБК Украина  ·  15.04.19, 13:16 В Ровне отопительный сезон продлили до 16 апреля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Ровненского городского совета и исполнительного комитета.Как сообщается, в Ровно во вторник,…
ТСН ТСН  ·  15.04.19, 14:48 Причина - похолодание.
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В Ровно возобновляют отопительный сезон

В Ровно возобновляют отопительный сезон
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