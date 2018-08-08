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В сети появился трейлер фильма "Бельканто" с Джулианной Мур

В сети появился трейлер фильма "Бельканто" с Джулианной Мур (4 новости и 1 видео)

«Фильм снят по одноименной книге Энн Пэтчетт»

Опубликован трейлер триллера "Бельканто", в котором Джулианна Мур исполняет роль оперной дивы по имени Роксана Косс. Ролик выложен на Youtube-канале компании Screen Media Films, которая занимается дистрибуцией фильма.

Лента выйдет на экраны 14 сентября. Она расскажет о певице, которая отправляется в Южную Америку, чтобы выступить на вечеринке в честь дня рождения японского промышленника Катсуми Хосокавы. На празднике собирается множество знатных гостей. Однако концерт срывают террористы, которые захватывают в плен всех присутствующих. В обмен на них боевики требуют освободить из тюрем своих товарищей. Переговоры с террористами продолжаются в течение месяца.

Режиссером картины выступил Пол Вайц, который ранее снял сериал "Моцарт в джунглях". Роль промышленника исполнил Кэн Ватанабэ, который также сыграл бизнесмена в "Начале" (2010) Кристофера Нолана.

Вокальные партии вместо Джулианны Мур исполняет американская оперная певица Рене Флеминг. Ранее она принимала участие в создании саундреков к "Властелину колец" и "Хоббиту".

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В основу сюжета ленты положен одноименный роман Энн Пэтчетт. Писательница, в свою очередь, вдохновлялась реальными событиями 1996 года. Тогда в Перу террористы взяли в плен около 500 дипломатов и чиновников из разных стран.

Как сообщалось ранее, вышел трейлер сериала "Шучу", в котором Джим Керри играет ведущего детской передачи.

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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  08.08.18, 12:47 В сети появился трейлер фильма "Бельканто" с американской актрисой Джулианной Мур в главной роли. Об этом сообщает Entertainment Weekly.Режиссер Пол Вайц снял фильм об оперной певице Роксане Косс, которая…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  08.08.18, 14:22 Фильм снят по одноименной книге Энн Пэтчетт.
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