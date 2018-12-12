В сети «ПриватБанка» произошел сбой

В среду, 12 декабря, в работе "ПриватБанка" произошел сбой. При попытке провести банковскую операцию в интернете происходит автовозврат средств. Об этом сообщает РБК-Украина. Также не удается снять деньги в банкомате "ПриватБанка" и воспользоваться карточкой при оплате в магазине с терминалом другого банка. "К сожалению, на данный момент существует техническая трудность при осуществлении оплаты картам в торговых точках/интернете, в связи с возникновением ошибок и автовозвратом средств", - говорится в сообщении банка в системе Приват24. В «ПриватБанке» обещают решить проблему и рекомендуют до 18:00 и не проводить операции.