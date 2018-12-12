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В сети «ПриватБанка» произошел сбой

В сети «ПриватБанка» произошел сбой (4 новости)

«В работе крупнейшего украинского банка, ПриватБанка, произошел сбой»

В среду, 12 декабря, в работе "ПриватБанка" произошел сбой. При попытке провести банковскую операцию в интернете происходит автовозврат средств. Об этом сообщает РБК-Украина. Также не удается снять деньги в банкомате "ПриватБанка" и воспользоваться карточкой при оплате в магазине с терминалом другого банка. "К сожалению, на данный момент существует техническая трудность при осуществлении оплаты картам в торговых точках/интернете, в связи с возникновением ошибок и автовозвратом средств", - говорится в сообщении банка в системе Приват24. В «ПриватБанке» обещают решить проблему и рекомендуют до 18:00 и не проводить операции.

ФОТО К НОВОСТИ: «В сети «ПриватБанка» произошел сбой»
Фото В сети ПриватБанка произошел сбой
Фото В «Приватбанке» произошел масштабный сбой: украинцам рекомендовали пока не применять карточки
Фото В работе сети Приватбанка произошел сбой
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
РБК Украина РБК Украина  ·  12.12.18, 16:50 В работе крупнейшего украинского банка, "ПриватБанка", произошел сбой. В частности, при попытке провести операцию в интернете происходит автовозврат средств, передает корреспондент РБК-Украина."К сожалению,…
Хвиля Хвиля  ·  12.12.18, 17:04 В работе крупнейшего украинского банка, «ПриватБанка», произошел сбой. В частности, при попытке провести операцию в интернете происходит автовозврат средств. Об этом передает корреспондент РБК-Украина.…
АТН АТН  ·  12.12.18, 18:10 В работе крупнейшего украинского банка, "ПриватБанка", произошел сбой.
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