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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 13:00
· Аннексированный Крым · Подводная лодка · Лодка
В Севастополе затонул плавучий док со "Святым князем Георгием"

В Севастополе затонул плавучий док со "Святым князем Георгием" (9 новостей)

«Причиной затопления могло стать техническое состояние дока»

В окуппированом Севастополе в ночь на 15 декабря затонул списанный плавучий док ПД-16 со списанной подводной лодкой Б-380. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источники в российском ОПК.

Утверждается, что затонувшие объекты сейчас не принадлежат структурам Черноморского флота РФ.

В то же время, источник в экстренных службах Севастополя сообщил, что подлодка всплыла на поверхность и находится на плаву. По его словам, затопление могло произойти по причине технического состояния дока, эксплуатация и ремонт которого были невозможны.

Информации о пострадавших пока нет.

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Дизель-электрическая подводная лодка Б-380 (ранее Горьковский комсомолец) находилась в доке много лет. Весной 2016 года сообщалось, что судно вошло в тендер Минобороны РФ на утилизацию нескольких надводных кораблей и неатомных подводных лодок.

В ночь на 22 ноября стало известно, что под Одессой терпит бедствие танкер. В Одесском заливе из-за сильного шторма сорвало с якоря и отнесло судно Delfi под флагом Молдовы. В ходе спецоперации спасатели эвакуировали трех членов экипажа с перевернувшегося танкера.

Позже стало известно, что с судна Delfi в море вытекли нефтепродукты. Их концентрация в районе аварии уже превышает норму в 90 раз.

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Обновлено в 12:50 Причиной затопления могло стать техническое состояние дока.

Обновлено в 13:00 В аннексированном Севастополе в ночь на 15 декабря затонул списанный плавучий док ПД-16 со списанной подводной лодкой Б-380. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источники в российском ОПК. Утверждается, что затонувшие объекты сейчас не принадлежат структурам Черноморского флота РФ. В то же время, источник в экстренных службах Севастополя сообщил, что подлодка всплыла на поверхность и находится на плаву. По его словам, затопление могло произойти по причине технического состояния дока, эксплуатация и ремонт которого были невозможны. Информации о пострадавших пока нет. Дизель-электрическая подводная лодка Б-380 (ранее Горьковский комсомолец) находилась в доке много лет. Весной 2016 года сообщалось, что судно вошло в тендер Минобороны РФ на утилизацию нескольких надводных кораблей и неатомных подводных лодок. Ранее с карт Антарктиды пропали следы исчезнувшей германской подлодки.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Севастополе затонул плавучий док со "Святым князем Георгием"»
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Главред Главред  ·  15.12.19, 10:18 В оккупированном Севастополе в ночь на воскресенье, 15 декабря, затонул плавучий док со списанной подводной лодкой Б-380. Затопление могло произойти из-за технического состояния дока. Инцидент произошел...
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Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  15.12.19, 12:50 Причиной затопления могло стать техническое состояние дока.
Голос.UA Голос.UA  ·  15.12.19, 13:00 В аннексированном Севастополе в ночь на 15 декабря затонул списанный плавучий док ПД-16 со списанной подводной лодкой Б-380. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источники в российском ОПК. Утверждается,…
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