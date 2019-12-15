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Происшествия
Гордон Гордон · · Обновлено в 10:56
· Россия · Подводная лодка · Лодка
В Севастополе затонул плавучий док вместе с подлодкой

В Севастополе затонул плавучий док вместе с подлодкой (6 новостей)

«Причина затопления – в техническом состоянии дока»

Источник "Интерфакс" сообщил, что списанная подводная лодка, затонувшая в ночь на 15 декабря в оккупированном Севастополе вместе с плавучим доком, уже всплыла.В оккупированном Россией Севастополе затонул плавучий док со списанной подводной лодкой, сообщили 15 декабря российские информагентства ТАСС и "Интерфакс" со ссылкой на источники.

Речь идет о плавдоке ПД-16, в котором, по данным собеседников, находилась списанная подводная лодка Б-380. Источник "Интерфакс" сообщил, что подводная лодка уже всплыла. Он отметил, что причина затопления техническое состояния дока. Официальным подтверждением информации агентство пока не располагает.

ТАСС отмечает, что инцидент произошел в ночь на 15 декабря в Южной бухте Севастополя. Один из собеседников агентства рассказал, что затонувшие объекты структурам Черноморского флота не принадлежали.

Источники "Крыминформа" в структурах Черноморского флота рассказали, что никаких работ на объектах не проводилось.

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«Затопление могло произойти из-за плохого технического состояния плавдока, эксплуатация которого была невозможна. Подводная лодка после инцидента всплыла и сейчас находится на плаву», уточнил источник.

О пострадавших пока не сообщается. Минобороны соседней России и Черноморский флот данную информацию пока не комментировали.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады военных частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Обновлено в 10:22 Речь идет о плавдоке ПД-16, в котором, по данным собеседников, находилась списанная подводная лодка Б-380. Источник "Интерфакс" сообщил, что подводная лодка уже всплыла. Он отметил, что причина затопления техническое состояния дока. Официальным подтверждением информации агентство пока не располагает.

Обновлено в 10:56 Затопление могло произойти из-за плохое техническое состояние.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Севастополе затонул плавучий док вместе с подлодкой»
Фото В оккупированном Крыму затонула подводная лодка
Фото В оккупированном Севастополе затонул плавучий док со списанной подводной лодкой – СМИ
Фото В аннексированом Крыму затонул плавучий док с подводной лодкой
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УНН УНН  ·  15.12.19, 09:54 Списанный плавучий док со списанной также подводной лодкой затонули в Севастополе в ночь на воскресенье, сообщает УНН со ссылкой на ТАСС."Затонул списанный плавдок. В нем находилась списанная подводная…
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ТСН ТСН  ·  15.12.19, 10:56 Затопление могло произойти из-за плохое техническое состояние.
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