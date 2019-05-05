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Голос.UA Голос.UA · · Обновлено в 20:20
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В Шереметьево из-за пожара самолет совершил аварийную посадку

В Шереметьево из-за пожара самолет совершил аварийную посадку (17 новостей)

«Пассажирский самолет SSJ-100, следовавший в Мурманск, загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево в Москве»

Пассажирский самолет SSJ-100, следовавший в Мурманск, загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево в Москве (РФ). Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в экстренных службах. Первые секунды после посадки горящего борта в «Шереметьево». Люди, спасшиеся из самолёта, бегут по полосе "Пассажирский самолет вылетел из «Шереметьево» в Мурманск. Спустя некоторое время он запросил аварийную посадку, при посадке загорелся", - сказал собеседник агентства. Самолет вылетел около 18:00 мск из Шереметьево, сделал несколько кругов над Московской областью и резко пошел на снижение. Около 18:40 он совершил посадку. Самолет, совершивший аварийную посадку, был полностью охвачен огнем. "Самолет горит по всей площади. Люди выпрыгивали на ходу", - сказал источник. Он также сообщил, что SSJ-100 мог загореться из-за попадания в него молнии. Позже источник в экстренных службах сообщил "Интерфаксу", что шесть человек, по предварительным данным, получили ожоги и травмы при эвакуации из горящего самолета в Шереметьево. Источник в службах аэропорта сообщил агентству, что пожар в самолете потушен. В то же время, Агентство городских новостей "Москва" сообщает со ссылкой на источник в экстренных службах, что при аварийной посадке самолета в Шереметьево погибли десять человек. "По предварительным данным, в результате аварийной посадки самолета и его возгорания погибли 10 человек", - сказал собеседник агентства. Телеграм-канал Mash пишет, что, по предварительным данным, в экстренные службы поступила информация о десяти погибших и одном пострадавшем. Ранее в американском самолете из-за сигареты произошел пожар. Первые секунды после посадки горящего борта в Шереметьево. Люди, спасшиеся из самолёта, бегут по полосе pic.twitter.com/j3lcDnvtEF — baza (@bazabazon) 5 мая 2019 г.

Обновлено в 20:15 В ведомстве сообщили, что загорелся и совершил аварийную посадку пассажирский самолет, следовавший из Москвы в Мурманск.

Обновлено в 20:20 Горящий SSJ-100 в Шереметьево / Reuters Причиной возгорания самолета SSJ-100, который экстренно сел в Москве, могло стать попадания в него молнии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники...

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Гордон Гордон  ·  05.05.19, 19:32 Самолет Sukhoi Superjet 100 загорелся в воздухе и пылал во время посадки в московском аэропорту.В Москве в аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100. Радиостанция…
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Канал 112 Канал 112  ·  05.05.19, 19:57 В Шереметьево приземлился горящий самолет, это произошло во время экстренной посадки. Об это сообщает ТАСС.  Самолет SSJ-100 вылетел из Шереметьево в 18:00 по местному времени, он направлялся в Мурманск.…
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УНН УНН  ·  05.05.19, 20:07 Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта по факту возгорания самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево. Об этом УНН сообщает…
Газета День Газета День  ·  05.05.19, 20:08 Горящий пассажирский самолет аварийно сел в Шереметьево по надувным трапам эвакуируют пассажиров и экипаж. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник, передает НВ. "Самолет Superjet-100, предположительно…
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Главред Главред  ·  05.05.19, 20:20 Горящий SSJ-100 в Шереметьево / Reuters Причиной возгорания самолета SSJ-100, который экстренно сел в Москве, могло стать попадания в него молнии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники...
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