  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. В Шереметьево погиб предатель Украины: что о нем известно (фото)
Общество
Телеканал 24 Телеканал 24 ·
· Аэропорт · Военные · Аннексированный Крым · Фото
В Шереметьево погиб предатель Украины: что о нем известно (фото)

В Шереметьево погиб предатель Украины: что о нем известно (фото) (4 новости)

«В авиакатастрофе, которая произошла позавчера в московском аэропорту «Шереметьево» погиб 24-летний крымский моряк Роман Власов. Как сообщает ONLINE.UA со..»

В ужасной авиакатастрофе в московском аэропорту "Шереметьево" погиб 24-летний моряк из Крыма Роман Власов. После аннексии полуострова военный примкнул к оккупантам, а злополучным рейсом летел в Мурманск, чтобы продолжить военную службу в рядах Вооруженных сил РФ.

На борту авиалайнера находился вместе с женой Мариной. Она погибла вместе с мужем. Об этом говорится на странице "Штирлиц – инфо" офицера ВСУ Анатолия Штефана "Штирлица".

Роман Власов был выпускником Академии военно-морских сил имени Нахимова в Севастополе.

Проходил военную службу в Военно-Морских Силах ВСУ на территории АР Крым и не прибыл на континентальную территорию Украины в указанные пункты сбора. Перешел на военную службу к оккупантам. Власов занесен в базу "Миротворца", где указан как предатель Родины.

В Харькове заминировали аэропорт и железнодорожный вокзал
В Харькове заминировали аэропорт и железнодорожный вокзал

Роман Власов проходил военную службу на крейсере "Адмирал Кузнецов" в закрытом российском городе Североморск. Кстати, мэр этого города тоже находился на борту сгоревшего Superjet100. Он выжил, но пока находится в больнице.

Что известно о российском крейсере "Адмирал Кузнецов"? Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" известен тем, что был построен в последние годы существования СССР на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве. В октябре 2016 года Россия отправила авианосец к берегам Сирии, однако через несколько месяцев отозвала оттуда. "Адмирал Кузнецов" "прославился", когда во время проплыва через Ла-Манш из трубы у него начал валить густой черный дым. А в ноябре 2016 года на авианосец не смогли приземлиться сразу 2 истребителя. Еще одна авария с судном произошла 31 октября 2018 года. Тогда под Мурманском из-за перебоев в подаче электроэнергии затонул плавучий док, в котором находился на ремонте авианосец.

Что известно об авиакатастрофе в "Шереметьево"?

Вечером 5 мая в московском аэропорту "Шереметьево" аварийно сел пассажирский самолет, выполнявший рейс в Мурманск. Во время посадки у лайнера загорелся хвост. На его борту находились 78 пассажиров. Погиб 41 человек. Основной причиной того, что многим людям в хвостовом отсеке не удалось спастись, считают попытки некоторых пассажиров достать из багажных полок свои вещи.

Известно также, что 9 пострадавших сейчас находятся в трех различных больницах Москвы. Среди них есть украинка. Два человека – в тяжелом состоянии в реанимации.

Пока основной версией трагедии является ошибка пилотов.

Больше подробностей об ужасной авиакатастрофе в "Шереметьево" смотрите в видео:

ФОТО К НОВОСТИ: «В Шереметьево погиб предатель Украины: что о нем известно (фото)»
Фото В Шереметьево погиб предатель Украины: что о нем известно (фото)
Фото Авиакатастрофа в «Шереметьево»: стало известно о гибели украинского моряка
Фото В «Шереметьево» погиб моряк из Крыма, который в 2014 году перешел на сторону оккупантов: фото
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
РБК Украина РБК Украина  ·  07.05.19, 09:49 При пожаре самолета в аэропорту Шереметьево 5 мая погиб моряк из Крыма, который во времмя аннексии полуострова перешел на сторону страны-оккупанта. Об этом сообщил Анатолий Штефан-Штирлиц на своей Facebook-странице.В…
Голос.UA Голос.UA  ·  07.05.19, 11:40 Оказалось, что в горящем самолете в «Шереметьево» пострадал не один украинец. В авиакатастрофе погиб моряк из Крыма вместе со своей женой, который в 2014 году предал Украину и перешел на службу в российскую…
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  07.05.19, 12:12 В авиакатастрофе, которая произошла позавчера в московском аэропорту «Шереметьево» погиб 24-летний крымский моряк Роман Власов. Как сообщает ONLINE.UA со...
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Общество»
В Шереметьево погиб предатель Украины: что о нем известно (фото)

В Шереметьево погиб предатель Украины: что о нем известно (фото)
Стивен Кинг дал неожиданный прогноз на финал &quot;Игры престолов&quot;

Стивен Кинг дал неожиданный прогноз на финал "Игры престолов"
Сильные дожди и мокрый снег: в какие регионы уже принес ненастье циклон Xerxes

Сильные дожди и мокрый снег: в какие регионы уже принес…
Ниагарский водопад &quot;посинел&quot; в честь рождения сына принца Гарри и Меган

Ниагарский водопад "посинел" в честь рождения сына принца Гарри и…
Экс-адвокат Трампа Коэн начал отбывать тюремный срок

Экс-адвокат Трампа Коэн начал отбывать тюремный срок
Циклон Xerxes несет Украине температурный контраст

Циклон Xerxes несет Украине температурный контраст
В Николаевской области целый город остался без воды из-за долгов

В Николаевской области целый город остался без воды из-за долгов
В акциях 8 и 9 мая Нацполиция прогнозирует участие 220 тыс. человек

В акциях 8 и 9 мая Нацполиция прогнозирует участие 220…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Пожар самолета в Шереметьево: украинка находится в тяжелом состоянии

Пожар самолета в Шереметьево: украинка находится в тяжелом состоянии
Украинский стартап для родителей пожаловался в Еврокомиссию на Apple

Украинский стартап для родителей пожаловался в Еврокомиссию на Apple
Похудеть без спорта и голодовок: ученые выявили простой способ сбросить лишний вес

Похудеть без спорта и голодовок: ученые выявили простой способ сбросить…
В РФ расширят круг иностранцев, имеющих право на вид на жительство

В РФ расширят круг иностранцев, имеющих право на вид на…
«Какая попа шикарная»: Даша Астафьева покорила сеть фотосессией в нижнем белье

«Какая попа шикарная»: Даша Астафьева покорила сеть фотосессией в нижнем…
Порошенко назначил 75 судей Верховного суда

Порошенко назначил 75 судей Верховного суда
Меган Маркл стала мамой: нерадивый отец герцогини Сассекской сделал заявление

Меган Маркл стала мамой: нерадивый отец герцогини Сассекской сделал заявление
Разработан электромобиль с солнечными панелями

Разработан электромобиль с солнечными панелями
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.