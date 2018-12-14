В штабе ООС показали видео разминирования водопровода на Донбассе (9 новостей) «Вблизи линии соприкосновения на Донбассе украинскими бойцами были обнаружены и обезврежены самодельные взрывные устройства, заложенные под водопроводом..»

Украинские саперы обезвредили самодельные взрывные устройства, обнаруженные под водопроводом "Северский Донец – Донбасс" на участке местности, прилегающей к линии соприкосновения.Украинские военнослужащие обнаружили взрывные устройства, заложенные под водопроводом "Северский Донец Донбасс", откуда получают воду оккупированные боевиками и подконтрольные правительству Украины населенные пункты Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

"В ходе обследования участка местности, прилегающей к линии соприкосновения, военнослужащими одного из саперных подразделений центра разминирования и мотопехотной бригады обнаружены и обезврежены самодельные взрывные устройства, заложенные под водопроводом "Северский Донец Донбасс", питающего водой населенные пункты Торецкое, Горловка, Донецк и другие населенные пункты Донецкой области", говорится в сообщении.

В штабе отметили, что российские оккупанты в очередной раз "показали свою низость, коварство и пренебрежение нормами международного гуманитарного права".

В апреле 2014 года на востоке Украины начался вооруженный конфликт. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

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Обновлено в 08:38 Об этом сообщает штаб ООС.

Обновлено в 09:38 Вблизи линии соприкосновения на Донбассе украинскими бойцами были обнаружены и обезврежены самодельные взрывные устройства, заложенные под водопроводом...