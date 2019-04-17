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Политика
РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 18:38
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В штабе Порошенко подтвердили, что дебаты состоятся в 19.00 19 апреля на НСК "Олимпийский"

В штабе Порошенко подтвердили, что дебаты состоятся в 19.00 19 апреля на НСК "Олимпийский" (7 новостей)

«Оба штабы уже раздают приглашение и бесплатные билеты»

Дебаты Зеленского и Порошенко должны состояться в пятницу 19 апреля на НСК "Олимпийский".

На стадионе в связи с таким важным мероприятием уже усиливают меры безопасности и устанавливают две сцены – каждый кандидат ставит свою сцену для проведения дебатов.

Украинцы задаются вопросом, как можно попасть на дебаты на НСК "Олимпийский". Как это можно сделать 19 апреля – детально рассказываем в материале.

В штабе кандидата в президенты и нынешнего главы государства Петра Порошенко попасть на дебаты 19 апреля предлагают всем желающим. Для этого нужно пройти предварительную регистрацию, заполнив анкету. Об этом сообщают на специально созданной странице мероприятия в Facebook под названием "Дебаты кандидатов в президенты".

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Вход на стадион будет осуществляться по спискам из сформированных анкет.

"В связи с усиленными мерами безопасности зрители допускаются на стадион по предварительной регистрации. Начало дебатов в 19.00. Рамки будут открыты на вход с 16.30, вход по спискам и удостоверениям личности", – говорится в сообщении.

Обновлено в 17:41 Оба штабы уже раздают приглашение и бесплатные билеты.

Обновлено в 18:38 Исходя из недавних заявлений спикера предвыборного штаба Владимира Зеленского Дмитрия Разумкова, камнем преткновения в переговорах оказалось наличие сторонников кандидатов на стадионе. Так, сторона Зеленского предлагает формулу "30 на 30", где 30% – сторонники их кандидата, 30% – сторонники Порошенко, а еще 40% – избиратели, которые не определились со своей позицией.

ФОТО К НОВОСТИ: «В штабе Порошенко подтвердили, что дебаты состоятся в 19.00 19 апреля на НСК "Олимпийский"»
Фото В штабе Порошенко подтвердили, что дебаты состоятся в 19.00 19 апреля на НСК "Олимпийский"
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ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ТСН ТСН  ·  17.04.19, 17:41 Оба штабы уже раздают приглашение и бесплатные билеты.
Фокус Фокус  ·  17.04.19, 18:38 Штабы кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского продолжают обсуждать проведение дебатов на стадионе НСК "Олимпийский" 19 апреля. На данный момент горячие споры между командами ведутся…
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