  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. В штате Вашингтон отменили смертную казнь
Общество
Facenews Facenews ·
· Суд · Смертная казнь · Верховный суд
В штате Вашингтон отменили смертную казнь

В штате Вашингтон отменили смертную казнь (4 новости)

«Верховный суд штата Вашингтон отменил смертную казнь на территории штата из-за несоответствия Конституции, передает The Washington Post»

Смертная казнь применяется произвольно и под влиянием расового фактора, поэтому она неконституционна, постановил Верховный суд Вашингтона.

Это 20-й штат США, отменивший высшую меру наказания.Верховный суд штата Вашингтон принял решение об отмене смертной казни на территории штата, признав применение данной меры наказания неконституционным. Постановление суда опубликовано в четверг, 11 октября. В документе указано, что данная мера наказания неконституционна не сама по себе, а из-за произвольности ее применения. "Смертная казнь не имеет законной силы, так как применяется произвольно и под влиянием расового фактора", - говорится в постановлении. В соответствии с решением суда, восьми заключенным в тюрьмах штата, приговоренным к смертной казни, наказание заменено на пожизненное заключение. Таким образом, Вашингтон стал 20-м штатом США, в котором отменена смертная казнь. Ранее Верховный суд Вашингтона уже трижды объявлял смертную казнь неконституционной (в 1972, 1979 и 1981 годах), но впоследствии законодательство штата вновь изменялось, отмечает агентство AFP. В целом в США за последние десятилетия смертная казнь стала применяться реже. В 1998 году такому наказанию подверглись 98 заключенных, в 2017 году этот показатель сократился до 23 человек. С начала 2018 года в Соединенных Штатах были казнены 18 заключенных, 10 из них - в Техасе. В 16 из 30 штатов, где сохраняется высшая мера наказания, не было ни одной казни с 1976 года, уточняет AFP. Эта новость также на сайте Deutsche Welle.

ФОТО К НОВОСТИ: «В штате Вашингтон отменили смертную казнь»
Фото В штате Вашингтон отменили смертную казнь
Фото В штате Вашингтон отменили смертную казнь
Фото В Вашингтоне запретили смертную казнь
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
РБК Украина РБК Украина  ·  12.10.18, 04:10 Верховный суд штата Вашингтон единогласным решением отменил смертную казнь на территории штата из-за несоответствия Конституции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.Решение…
Новое Время Новое Время  ·  12.10.18, 04:59 Верховный суд штата Вашингтон отменил смертную казнь на территории штата из-за несоответствия Конституции, передает The Washington Post.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  12.10.18, 07:41 На территории штата Вашингтон отменил смертную казнь. Такое решение в четверг, 11 октября, принял Верховный суд, сообщает The Washington Post. Суд также постановил, что смертные приговоры, которые ранее…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Общество»
В штате Вашингтон отменили смертную казнь

В штате Вашингтон отменили смертную казнь
Синод РПЦ в Минске готовит жесткий ответ на действия Константинополя, пугают в Москве

Синод РПЦ в Минске готовит жесткий ответ на действия Константинополя, пугают…
Сняли анафему с Филарета, но Томос пока не дали. Что решил Константинополь по Украине (видео)

Сняли анафему с Филарета, но Томос пока не дали. Что…
Российские церкви потеряют право называться украинскими - Филарет

Российские церкви потеряют право называться украинскими - Филарет
Песня украинской группы попала в топ-10 глобального чарта Shazam

Песня украинской группы попала в топ-10 глобального чарта Shazam
Обвиненный в педофилии актер «Глухаря» покончил с собой

Обвиненный в педофилии актер «Глухаря» покончил с собой
Сергей и Виктория Тигипко разводятся: подробности

Сергей и Виктория Тигипко разводятся: подробности
Вселенский патриархат снял анафему с предстоятеля УПЦ КП Филарета

Вселенский патриархат снял анафему с предстоятеля УПЦ КП Филарета
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Штаб ООС: боевики на Донбассе понесли серьезные потери

Штаб ООС: боевики на Донбассе понесли серьезные потери
САП открыла дело против двух депутатов за сокрытие доходов и рейдерство

САП открыла дело против двух депутатов за сокрытие доходов и…
Уэстбрук все еще не тренируется в общей группе

Уэстбрук все еще не тренируется в общей группе
Курс валют на сегодня 12 октября - доллар дешевеет, евро стал дороже

Курс валют на сегодня 12 октября - доллар дешевеет, евро…
По квартирам киевлян ходят фейковые коммунальщики

По квартирам киевлян ходят фейковые коммунальщики
Игорь ПЛАСТУН: «Не нужно думать о зарплате»

Игорь ПЛАСТУН: «Не нужно думать о зарплате»
За сутки в районе проведения ООС оккупанты 27 раз открывали огонь, потерь нет

За сутки в районе проведения ООС оккупанты 27 раз открывали…
США прокомментировали решение Синода относительно Украины

США прокомментировали решение Синода относительно Украины
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.