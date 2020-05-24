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В Швеции запустили первую сеть 5G

В Швеции запустили первую сеть 5G (5 новостей)

«У Стокгольмі можна буде користуватися 5G вже цієї неділі, а у містах Гетеборзі і Мальме це стане можливим до 24…»

Сегодня телекоммуникационная группа Tele2 активировала первую в Швеции общедоступную сеть мобильной связи пятого поколения (5G). Скорость интернета ожидается на уровне более 1 гигабит в секунду.

Об этом сообщает DPA International.

Сообщается, что с сегодняшнего дня 5G будет доступна жителям Стокгольма. В Гетеборге и Мальме связь пятого поколения появится лишь 24 июня. Затем сеть постепенно будут расширять по всей стране.

Также отмечается, что большинство смартфонов все еще не поддерживают новую технологию. Как пояснила Tele2, сеть 5G с самого начала обеспечивает скорость интернет-серфинга более 1 гигабит в секунду, что в четыре раза быстрее, чем в современной сети 4G.

Согласно сообщению в газете Dagens Nyheter, компания запускает сеть 5G, опередив конкурентов Telia и Ericsson, которые планируют представить свои первые общедоступные сети 5G в понедельник, 25 мая.

Обновлено в 18:10 Сообщается, что с сегодняшнего дня 5G будет доступна жителям Стокгольма. В Гетеборге и Мальме связь пятого поколения появится только 24 июня. Затем сеть постепенно будут расширять по всей стране.

Обновлено в 19:08 Гендиректор Tele2 Андерс Нильссон напомнил, что 10 лет назад оператор запустил сеть 4G. Новая сеть, отметил он, "будет даже быстрее и безопаснее". "С 5G возможности безграничны", считает Нильссон.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Швеции запустили первую сеть 5G»
Фото Швеция запустила сеть 5G
Фото У Швеції запустили першу мережу 5G
Фото В Швеции запустили сеть 5G
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Гордон Гордон  ·  24.05.20, 19:08 С 24 мая сеть 5G доступна абонентам мобильного оператора Tele2 в Стокгольме, через месяц доступ к сети получат также жители Гетеборга и Мальме.В Швеции 24 мая запустили сеть 5G, об этом сообщила пресс-служба…
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