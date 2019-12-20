  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. В швейцарский суд дело было передано под давлением самого Мартыненко - пресс-служба
Политика
Гордон Гордон · · Обновлено в 19:07
· Депутат · Суд · Народный депутат · Швейцария
В швейцарский суд дело было передано под давлением самого Мартыненко - пресс-служба

В швейцарский суд дело было передано под давлением самого Мартыненко - пресс-служба (6 новостей)

«Мартыненко выводил через швейцарские счета откаты от чешского производителя оборудования для АЭС»

Генеральная прокуратура Швейцарии направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего народного депутата Верховной Рады Николая Мартыненко. Согласно обвинительному акту, он целенаправленно открыл счета в Швейцарии с целью отмывания денег, полученных незаконным путем в Украине и Чехии.Генеральная прокуратура Швейцарии направила в Федеральный уголовный суд обвинительный акт в отношении бывшего народного депутата Верховной Рады Николая Мартыненко и еще одного гражданина Украины. Об этом 20 декабря сообщили в швейцарском ведомстве.

Они обвиняются в участии в преступной группировке и отмывании около €2,8 млн через швейцарскую финансовую систему. Имя второго фигуранта не называется.

По версии прокуратуры, преступление было совершено при отягчающих обстоятельствах. В частности, в обвинительном заключении говорится, что Мартыненко, являясь частью преступной группы, воспрепятствовал конфискации незаконно полученных активов на сумму около €2,8 млн, используя средства, находящиеся на счетах в швейцарских банках, для осуществления покупок и инвестиций в Швейцарии и за рубежом.

Предполагается, что Мартыненко организовал открытие этих счетов в рамках подготовки к отмыванию денег. Сначала он поручил создать оффшорную компанию Bradcrest в Республике Панама, в которой был бенефициаром. Затем он открыл банковские счета в Швейцарии от имени этой компании.

НАБУ и САП призвали Зеленского ветировать закон, который якобы снимает…
НАБУ и САП призвали Зеленского ветировать закон, который якобы снимает…

По информации следствия, будучи нардепом и главой энергетического комитета парламента, Мартыненко и сообщники в течение 2008-2012 годов "обеспечили" победу чешской компании Skoda J.S. на тендерах госпредприятия НАЭК "Энергоатом" по закупке оборудования. В обмен на выигрыш тендера, чехи делали откаты в 15-20% стоимости закупленного, которые перечислялись на счета компании Bradcrest в Швейцарии.

Согласно обвинительному акту, экс-нардеп целенаправленно открыл эти счета с целью отмывания денег, полученных незаконным путем в Украине и Чехии.

Дело в Швейцарии касается именно этих откатов от Skoda J.S. и отмывания денег полученных по результатам сделок, так как счета компании Bradcrest открыты в Швейцарских банках. Там Мартыненко может грозить до 5 лет тюремного заключения, а также значительные штрафы.

Швейцарские правоохранители отмечают, что выдвижение такого обвинения стало результатом отличной сотрудничества с украинской и чешской прокуратурами в рамках запросов о взаимной помощи после открытой в 2013 году дела, в частности, необходимую информацию было получено после начала собственного расследования НАБУ.

Мартыненко подозревают в завладении средствами “Энергоатома” (€6,4 млн) и государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" ($17,28 млн). 9 января 2018 года НАБУ завершило расследование его дела, а 22 мая 2018-го САП заявила о передаче дела в суд.

Обновлено в 18:02 В швейцарский суд дело, в котором фигурирует экс-депутат Николай Мартыненко, было передано прокурором под давлением и по настоянию защиты Мартыненко.

Обновлено в 19:07 Мартыненко выводил через швейцарские счета "откаты" от чешского производителя оборудования для АЭС.

ФОТО К НОВОСТИ: «В швейцарский суд дело было передано под давлением самого Мартыненко - пресс-служба»
Фото В швейцарский суд дело было передано под давлением самого Мартыненко - пресс-служба
Фото В швейцарский суд дело было передано под давлением самого Мартыненко, – СМИ
Фото Дело в отношении Мартыненко было передано в швейцарский суд под давлением его же защиты - пресс-служба экс-нардепа
Фото Швейцарская прокуратура отправила в суд дело Мартыненко
Фото В швейцарский суд дело было передано под давлением самого Мартыненко - пресс-служба
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  20.12.19, 15:24 В швейцарский суд дело, в котором фигурирует экс-депутат Николай Мартыненко, было передано прокурором под давлением и по настоянию защиты Мартыненко Об этом заявила пресс-служба бывшего депутата. У Мартыненко…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  20.12.19, 17:26 В швейцарский суд дело, в котором фигурирует бывший депутат Верховной Рады Украины Николай Мартыненко, было передано прокурором под давлением и по настоянию адвокатов Мартыненко. Об этом сообщил веб-сайт…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  20.12.19, 17:37 Дело, в котором фигурирует бывший народный депутат Украины пяти созывов Николай Мартыненко, было передано прокурором в швейцарский суд под давлением и по настоянию защиты самого Мартыненко, говорится…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  20.12.19, 18:02 В швейцарский суд дело, в котором фигурирует экс-депутат Николай Мартыненко, было передано прокурором под давлением и по настоянию защиты Мартыненко.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Униан Униан  ·  20.12.19, 19:07 Мартыненко выводил через швейцарские счета "откаты" от чешского производителя оборудования для АЭС.
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Готовность РФ подписать транзитный контракт может быть связана с предстоящими санкциями по &quot;Северному потоку-2&quot; - Коболев

Готовность РФ подписать транзитный контракт может быть связана с предстоящими…
Дело Шеремета. Полиция силой вывела Кузьменко из суда: видео

Дело Шеремета. Полиция силой вывела Кузьменко из суда: видео
В швейцарский суд дело было передано под давлением самого Мартыненко - пресс-служба

В швейцарский суд дело было передано под давлением самого Мартыненко…
Рада упростила доступ к профильным медучреждениям военнослужащим, получившим инвалидность вследствие боевых действий

Рада упростила доступ к профильным медучреждениям военнослужащим, получившим инвалидность вследствие…
Под &quot;крышей&quot; правоохранителей: СБУ блокировала нелегальный игорный бизнес в шести регионах

Под "крышей" правоохранителей: СБУ блокировала нелегальный игорный бизнес в шести…
Путин и Медведчук хотят &quot;нормандский формат&quot; для парламентов

Путин и Медведчук хотят "нормандский формат" для парламентов
Суд Швейцарии рассмотрит обвинение против экс-нардепа Мартыненко

Суд Швейцарии рассмотрит обвинение против экс-нардепа Мартыненко
В Украине возобновили выплаты больничных

В Украине возобновили выплаты больничных
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Коболев: Готовность РФ подписать транзитный контракт может быть связана с предстоящими санкциями по &amp;quot;Северному потоку-2&amp;quot;

Коболев: Готовность РФ подписать транзитный контракт может быть связана с…
Мамы сами привозили детей: на Днепропетровщине «накрыли» студии, где снимали детскую порнографию

Мамы сами привозили детей: на Днепропетровщине «накрыли» студии, где снимали…
ВАКС назначил экс-нардепу от БПП Сольвару залог в деле о незаконном получении компенсации за жилье

ВАКС назначил экс-нардепу от БПП Сольвару залог в деле о…
ВИДЕО. Гол Забитцера – лучший на групповом этапе Лиги чемпионов

ВИДЕО. Гол Забитцера – лучший на групповом этапе Лиги чемпионов
Ведьмак сериал: все откровенные сцены 1 сезона

Ведьмак сериал: все откровенные сцены 1 сезона
Обыск в «Думской TV&amp;quot;: одесские журналисты обратились к Президенту, Кабмину и ГПУ

Обыск в «Думской TV": одесские журналисты обратились к Президенту, Кабмину…
Обертиллиах-2019. Одиночная смешанная эстафета. Текстовая трансляция

Обертиллиах-2019. Одиночная смешанная эстафета. Текстовая трансляция
Дело Шеремета: Кузьменко принудительно вернули в СИЗО после штурма суда

Дело Шеремета: Кузьменко принудительно вернули в СИЗО после штурма суда
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.