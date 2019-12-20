В швейцарский суд дело было передано под давлением самого Мартыненко - пресс-служба (6 новостей) «Мартыненко выводил через швейцарские счета откаты от чешского производителя оборудования для АЭС»

Генеральная прокуратура Швейцарии направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего народного депутата Верховной Рады Николая Мартыненко. Согласно обвинительному акту, он целенаправленно открыл счета в Швейцарии с целью отмывания денег, полученных незаконным путем в Украине и Чехии.Генеральная прокуратура Швейцарии направила в Федеральный уголовный суд обвинительный акт в отношении бывшего народного депутата Верховной Рады Николая Мартыненко и еще одного гражданина Украины. Об этом 20 декабря сообщили в швейцарском ведомстве.

Они обвиняются в участии в преступной группировке и отмывании около €2,8 млн через швейцарскую финансовую систему. Имя второго фигуранта не называется.

По версии прокуратуры, преступление было совершено при отягчающих обстоятельствах. В частности, в обвинительном заключении говорится, что Мартыненко, являясь частью преступной группы, воспрепятствовал конфискации незаконно полученных активов на сумму около €2,8 млн, используя средства, находящиеся на счетах в швейцарских банках, для осуществления покупок и инвестиций в Швейцарии и за рубежом.

Предполагается, что Мартыненко организовал открытие этих счетов в рамках подготовки к отмыванию денег. Сначала он поручил создать оффшорную компанию Bradcrest в Республике Панама, в которой был бенефициаром. Затем он открыл банковские счета в Швейцарии от имени этой компании.

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По информации следствия, будучи нардепом и главой энергетического комитета парламента, Мартыненко и сообщники в течение 2008-2012 годов "обеспечили" победу чешской компании Skoda J.S. на тендерах госпредприятия НАЭК "Энергоатом" по закупке оборудования. В обмен на выигрыш тендера, чехи делали откаты в 15-20% стоимости закупленного, которые перечислялись на счета компании Bradcrest в Швейцарии.

Согласно обвинительному акту, экс-нардеп целенаправленно открыл эти счета с целью отмывания денег, полученных незаконным путем в Украине и Чехии.

Дело в Швейцарии касается именно этих откатов от Skoda J.S. и отмывания денег полученных по результатам сделок, так как счета компании Bradcrest открыты в Швейцарских банках. Там Мартыненко может грозить до 5 лет тюремного заключения, а также значительные штрафы.

Швейцарские правоохранители отмечают, что выдвижение такого обвинения стало результатом отличной сотрудничества с украинской и чешской прокуратурами в рамках запросов о взаимной помощи после открытой в 2013 году дела, в частности, необходимую информацию было получено после начала собственного расследования НАБУ.

Мартыненко подозревают в завладении средствами “Энергоатома” (€6,4 млн) и государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" ($17,28 млн). 9 января 2018 года НАБУ завершило расследование его дела, а 22 мая 2018-го САП заявила о передаче дела в суд.

Обновлено в 18:02 В швейцарский суд дело, в котором фигурирует экс-депутат Николай Мартыненко, было передано прокурором под давлением и по настоянию защиты Мартыненко.

Обновлено в 19:07 Мартыненко выводил через швейцарские счета "откаты" от чешского производителя оборудования для АЭС.