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Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 14:40
В Симферополе во время ликвидации аварии погиб человек

В Симферополе во время ликвидации аварии погиб человек (6 новостей)

«Авария на водоводе оставила без водоснабжения около половины жителей Симферополя в воскресенье, сообщили Интерфаксу в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Симферополя»

В Симферополе во время ремонтных работ на водопроводе погиб рабочий. Об этом сообщает "ТАСС".

Согласно информации пресс-службы предприятия "Вода Крыма", один из сотрудников погиб во время устранения аварии.

"При устранении аварии погиб наш мастер. Это произошло ночью. На месте работают следователи", - заявило предприятие.

Полиция пока что никак не комментируют инцидент.

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Также сообщается, что из-за аварии на водопроводе Симферополя без водоснабжения осталось две трети жителей города - около 200 тысяч человек.

Ранее водоканалы сообщили, что по состоянию на сегодняшний день износ сетей, сооружений и оборудования систем водоснабжения и водоотвода в Украине составляет более 50%.

Обновлено в 14:00 В столице аннексированного Крыма на водоводе произошла крупная авария, 9 декабря. Об этом сообщает РИА Новости. Авария произошла на пересечении улиц Чехова и Севастопольская в Симферополе. По состоянию на воскресенье, 9 декабря, без воды остаются половина жителей города, в нескольких…

Обновлено в 14:40 Авария на водоводе оставила без водоснабжения около половины жителей Симферополя в воскресенье, сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Симферополя.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Симферополе во время ликвидации аварии погиб человек»
Фото Из-за аварии в Симферополе погиб человек
Фото В аварии на водопроводе в Симферополе погиб человек
Фото В Симферополе на водоводе произошла крупная авария: во время ремонта погиб мастер
Фото Половина Симферополя осталось без воды; при устранении аварии погиб человек
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УНН УНН  ·  09.12.18, 12:45 Во время ликвидации аварии водопровода в оккупированном Симферополе погиб сотрудник предприятия "Вода Крыма". Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС."При устранении аварии погиб наш мастер. Это произошло…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  09.12.18, 13:51 В оккупированном Россией Симферополе ночью произошла авария на водоводе. Из-за аварии на водопроводе 200 тыс симферопольцев остаются без воды, передают российские СМИ. В процессе Устранение аварии погиб…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  09.12.18, 13:52 В оккупированном Россией Симферополе ночью произошла авария на водоводе. 200 тыс симферопольцев остаются без воды, передают российские СМИ. В процессе устранение аварии погиб рабочий службы "Вода Крыма".…
Голос.UA Голос.UA  ·  09.12.18, 14:00 В столице аннексированного Крыма на водоводе произошла крупная авария, 9 декабря. Об этом сообщает РИА Новости. Авария произошла на пересечении улиц Чехова и Севастопольская в Симферополе. По состоянию…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  09.12.18, 14:40 Авария на водоводе оставила без водоснабжения около половины жителей Симферополя в воскресенье, сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Симферополя.
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