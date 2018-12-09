В Симферополе во время ликвидации аварии погиб человек

В Симферополе во время ремонтных работ на водопроводе погиб рабочий. Об этом сообщает "ТАСС".
Согласно информации пресс-службы предприятия "Вода Крыма", один из сотрудников погиб во время устранения аварии.
"При устранении аварии погиб наш мастер. Это произошло ночью. На месте работают следователи", - заявило предприятие.
Полиция пока что никак не комментируют инцидент.
Также сообщается, что из-за аварии на водопроводе Симферополя без водоснабжения осталось две трети жителей города - около 200 тысяч человек.
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