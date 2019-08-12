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В "Слуге народа" назвали условие для досрочных местных выборов

В "Слуге народа" назвали условие для досрочных местных выборов (3 новости)

«Глава избирательного штаба партии Слуга народа Александр Корниенко прокомментировал возможность проведения досрочных местных выборов»

Если в Украине удастся завершить реформу децентрализации чуть быстрее, соответственно, с завершенной реформой тянуть до срочных местных выборов, возможно, нет смысла. Об этом заявил глава избирательного штаба партии "Слуга народа" Александра Корниенко в интервью РБК-Украина. Корниенко поддерживает слова Богдана о необходимости завершения реформы децентрализации. "Я очень поддерживаю Андрея Иосифовича (Богдана, руководителя Офиса президента, - ред.) в той позиции, и это также позиция нашей группы в комитете по вопросам государственного строительства, что нужно завершить реформу децентрализации, а затем проводить местные выборы. Если нам удастся завершить реформу децентрализации чуть быстрее, соответственно, с завершенной реформой тянуть до срочных выборов, возможно, нет смысла", - сказал он. По его словам, есть несколько моделей, как можно завершить реформу децентрализации. Одна из моделей предусматривает принятие изменений в Конституцию. "Мы это сейчас изучаем, потому что там не обязательно по всем позициям делать изменения в Конституции. В Конституции достаточно широко это все выписано и несколько моделей, которые можно урегулировать законами, под это подходят", - сказал он. Корниенко говорит, что введение института префектов является частью этих моделей. "Мы сейчас дискутируем, на каком уровне должны быть эти префекты, сколько их должно быть и какие должны быть их полномочия - контролируя законность решений, они должны останавливать или не останавливать их, приостанавливать или останавливать и передавать в суд. Возможно, их нужно наделить еще так называемыми стратегическими полномочиями, чтобы они фактически продолжали линию президента, например, могли влиять на стратегию социально-экономического развития региона, если мы говорим про областной уровень", - сказал он. До этого Президент Украины В. Зеленский предложил не расслабляться, комментируя вероятность проведения местных выборов. "Сегодня можно расслабиться нашей команде, но не очень сильно… Все ставят вопросы о местных выборах. Вам интересно? Не расслабляйтесь", - заявил он.

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РБК Украина РБК Украина  ·  12.08.19, 09:19 Если нам удастся завершить реформу децентрализации чуть быстрее, соответственно, с завершенной реформой тянуть до срочных местных выборов, возможно, нет смысла. Об этом заявил глава избирательного штаба…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  12.08.19, 11:01 Глава избирательного штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко прокомментировал возможность проведения досрочных местных выборов.
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