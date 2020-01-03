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Интернет-газета Интернет-газета "Вести" · · Обновлено в 12:56
· Повышение пенсионного возраста · Пенсионный возраст
В "Слуге народа" считают повышение пенсионного возраста неизбежным

В "Слуге народа" считают повышение пенсионного возраста неизбежным (3 новости)

«Похоже, что в Украине намерены все-таки снова увеличить пенсионный возраст. На этот раз об этом заявили народные депутаты из монобольшинства…»

В Украине неизбежно повышение пенсионного возраста. Об этом сообщила глава парламентского комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова, передает "Интерфакс-Украина". 

По словам нардепа, повышение пенсионного возраста - это необходимые меры для страны. Его собираются повышать "очень плавно" - на 1 месяц в год, начиная с 2023 или 2025 года. Третьякова утверждает, что "иначе мы своих детей обрекаем на еще более худшую участь и худшую пенсию". "Какие бы мягкие варианты мы не придумали, все равно придется думать о повышении пенсионного возраста", - заявила глава комитета. 

Она сообщила, что в марте 2020 года проведут индексацию и запустят вторую пенсию. 

"Вести.ua" писали, что с 1 января 2020 года в Украине увеличился размер минимальной пенсии, теперь она составляет 1638 грн. Эта цифра заложена в госбюджете на текущий год. Так, с 1 января 2020 года минимальная пенсия будет составлять 1638 грн, с 1 июля - 1712 грн, с 1 декабря - 1769 грн. Таким образом, за год минимальная пенсия вырастет на 131 грн.

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Повысилась также и минимальная заработная плата в Украине - на 13,2% до 4723 грн.

Обновлено в 12:56 Она сообщила, что в марте 2020 года проведут индексацию и запустят вторую пенсию. 

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РБК Украина РБК Украина  ·  03.01.20, 10:29 Повышение пенсионного возраста в Украине не является вопросом завтрашнего дня, однако оно неизбежно. Об этом заявила глава комитета Верховной рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова (фракция…
Новый Регион Новый Регион  ·  03.01.20, 10:50 Похоже, что в Украине намерены все-таки снова увеличить пенсионный возраст. На этот раз об этом заявили народные депутаты из монобольшинства в Верховной Раде.
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