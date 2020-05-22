В СНБО заявили о необходимости усиления кибербезопасности Украины (3 новости) «Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов отметил необходимость улучшения кибербезопасности Украины. Данилов добавил, что киберзащита является важной…»

В Совете национальной безопасности и обороны Украины разработали комплекс мероприятий, направленных на улучшение состояния защищенности национальных электронных информационных ресурсов и усиление защиты персональных данных граждан от утечек.В Совете национальной безопасности и обороны Украины заявили, что разработан комплекс мероприятий для усиления защиты персональных данных граждан от утечек. Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

"В условиях активизации против нашего государства деятельности иностранных спецслужб, в частности, разведывательных органов Российской Федерации, усиления киберзащиты государственных информационных ресурсов и защита персональных данных граждан Украины от истоков стали приоритетом государственной политики в сфере кибербезопасности", отметил Данилов.

Секретарь СНБО считает, что в в Украине существует потребность в усилении киберзащиты государственных ресурсов и персональных данных украинцев.

"Важным в этом процессе является безотлагатель...