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Голос.UA Голос.UA · · Обновлено в 17:11
· Голливуд · Отель
В США боксеры одновременно отправили друг друга в нокдаун: курьезное видео

В США боксеры одновременно отправили друг друга в нокдаун: курьезное видео (7 новостей и 1 видео)

«Один из бойцов смог подняться только на счет рефери»

В одном из отелей Голливуда (США) состоялся боксерский вечер, в рамках которого на ринг вышли тяжеловесы американец Джерхед Фендерсон и кубинец Иросвани Дювергель. Об этом сообщает Сегодня. В одном из раундов Фендерсон и Дювергель ударили друг друга и одновременно оказались в нокдауне. Дювергель упал на канаты и быстро поднялся, а его оппонент оторвался от настила только после того, как судья начал отсчет. По итогам боя победу решением судей одержал Дювергель. Теперь на его счету 6 побед в 6 боях. Фендерсон провел 15 поединков – 4 победы, 11 поражений. Ранее украинский боксер Гвоздик досрочно одолел французского боксера Энгумбу.

Обновлено в 16:56 Во время боксерского поединка у соперников прошли обоюдные встречные удары, от которых у обоих боксеров подкосились ноги.

Обновлено в 17:11 В одном из отелей Голливуда состоялся боксерский вечер, в рамках которого на ринг вышли тяжеловесы американец Джерхед Фендерсон и кубинец Иросвани Дювергель В одном из раундов Фендерсон и Дювергель ударили друг друга и одновременно оказались в нокдауне, сообщает "Сегодня". Дювергель упал на канаты и быстро поднялся, а его оппонент оторвался от настила только после того, как судья начал отсчет. По итогам боя победу решением судей одержал Дювергель. Теперь на его счету 6 побед в 6 боях. Фендерсон провел 15 поединков – 4 победы, 11 поражений. Фото: boxeodecolombia.com

ФОТО К НОВОСТИ: «В США боксеры одновременно отправили друг друга в нокдаун: курьезное видео»
Фото ВИДЕО. Боксеры одновременно отправили друг друга в нокдаун
Фото В США боксеры одновременно отправили друг друга в нокдаун (Видео)
Фото В Голливуде боксеры одновременно отправили друг друга в нокдаун
Фото Боксеры одновременно отправили друг друга в нокдаун
Фото И так бывает. Боксеры одновременно "вырубили" друг друга
Фото В США боксеры одновременно отправили друг друга в нокдаун
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Sport.ua Sport.ua  ·  21.05.19, 10:05 Один из бойцов смог подняться только на счет рефери
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  21.05.19, 10:52 Два американских боксера Джерхед Фендерсон и Иросвани Дювергель одновременно отправили друг друга в нокдаун. Поединок прошел в одном из отелей Голливуда еще 10 мая, а видеозапись курьезного эпизода появилась…
Телеграф Телеграф  ·  21.05.19, 12:44 Один из боксеров быстро поднялся, а второй - только на счет арбитра.
Багнет Багнет  ·  21.05.19, 15:17 В сети появилось видео, где два боксера одновременно отправили друг друга в нокдаун. Ролик опубликован на YouTube-канале House of Highlights.Поединок прошел 10 мая в одном из отелей Голливуда. Американцы…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
АТН АТН  ·  21.05.19, 16:56 Во время боксерского поединка у соперников прошли обоюдные встречные удары, от которых у обоих боксеров подкосились ноги.
Комментарии Комментарии  ·  21.05.19, 17:11 В одном из отелей Голливуда состоялся боксерский вечер, в рамках которого на ринг вышли тяжеловесы американец Джерхед Фендерсон и кубинец Иросвани Дювергель В одном из раундов Фендерсон и Дювергель ударили…
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