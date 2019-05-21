В одном из отелей Голливуда (США) состоялся боксерский вечер, в рамках которого на ринг вышли тяжеловесы американец Джерхед Фендерсон и кубинец Иросвани Дювергель. Об этом сообщает Сегодня. В одном из раундов Фендерсон и Дювергель ударили друг друга и одновременно оказались в нокдауне. Дювергель упал на канаты и быстро поднялся, а его оппонент оторвался от настила только после того, как судья начал отсчет. По итогам боя победу решением судей одержал Дювергель. Теперь на его счету 6 побед в 6 боях. Фендерсон провел 15 поединков – 4 победы, 11 поражений. Ранее украинский боксер Гвоздик досрочно одолел французского боксера Энгумбу.

Обновлено в 16:56 Во время боксерского поединка у соперников прошли обоюдные встречные удары, от которых у обоих боксеров подкосились ноги.

Обновлено в 17:11 В одном из отелей Голливуда состоялся боксерский вечер, в рамках которого на ринг вышли тяжеловесы американец Джерхед Фендерсон и кубинец Иросвани Дювергель В одном из раундов Фендерсон и Дювергель ударили друг друга и одновременно оказались в нокдауне, сообщает "Сегодня". Дювергель упал на канаты и быстро поднялся, а его оппонент оторвался от настила только после того, как судья начал отсчет. По итогам боя победу решением судей одержал Дювергель. Теперь на его счету 6 побед в 6 боях. Фендерсон провел 15 поединков – 4 победы, 11 поражений. Фото: boxeodecolombia.com