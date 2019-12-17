В США фургон протаранил супермаркет, много пострадавших

В Соединенных Штатах в городе Сиэтл фургон въехал в супермаркет, в результате чего пострадали по меньшей мере одинадцать человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Как сообщается, все пострадавшие были госпитализированы. По меньшей мере три человека человека находятся в критическом состоянии.
"11 человек пострадали в понедельник ночью после того, как белый фургон въехал в супермаркет возле Сиэтла", - говорится в сообщении.
По словам полицейского в округе Кинг Райана Абботта, двое подозреваемых въехали в магазин, чтобы совершить кражу, после чего пытались убежать.
Подозреваемые были задержаны, и сейчас они находятся под стражей.