В США фургон протаранил супермаркет, много пострадавших (3 новости) «Три человека находятся в критическом состоянии»

В Соединенных Штатах в городе Сиэтл фургон въехал в супермаркет, в результате чего пострадали по меньшей мере одинадцать человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как сообщается, все пострадавшие были госпитализированы. По меньшей мере три человека человека находятся в критическом состоянии.

"11 человек пострадали в понедельник ночью после того, как белый фургон въехал в супермаркет возле Сиэтла", - говорится в сообщении.

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По словам полицейского в округе Кинг Райана Абботта, двое подозреваемых въехали в магазин, чтобы совершить кражу, после чего пытались убежать.

Подозреваемые были задержаны, и сейчас они находятся под стражей.