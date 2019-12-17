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В США фургон протаранил супермаркет, много пострадавших

В США фургон протаранил супермаркет, много пострадавших (3 новости)

«Три человека находятся в критическом состоянии»

В Соединенных Штатах в городе Сиэтл фургон въехал в супермаркет, в результате чего пострадали по меньшей мере одинадцать человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как сообщается, все пострадавшие были госпитализированы. По меньшей мере три человека человека находятся в критическом состоянии.

"11 человек пострадали в понедельник ночью после того, как белый фургон въехал в супермаркет возле Сиэтла", - говорится в сообщении.

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По словам полицейского в округе Кинг Райана Абботта, двое подозреваемых въехали в магазин, чтобы совершить кражу, после чего пытались убежать.

Подозреваемые были задержаны, и сейчас они находятся под стражей.

ФОТО К НОВОСТИ: «В США фургон протаранил супермаркет, много пострадавших»
Фото В США фургон въехал в супермаркет, есть пострадавшие
Фото В США фургон протаранил супермаркет, много пострадавших
Фото В США фургон въехал в супермаркет – 11 пострадавших
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  17.12.19, 16:46   В США вблизи города Сиэтл как минимум 11 человек пострадали после того, как фургон въехал в супермаркет, пишет во вторник, 17 декабря, CNN.   "11 человек пострадали в понедельник ночью после того, как…
Униан Униан  ·  17.12.19, 17:12 Три человека находятся в критическом состоянии.
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