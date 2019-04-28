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В США на дорогу упал строительный кран: четыре человека погибли (3 новости) «В американском Сиэтле (штат Вашингтон) строительный кран упал на дорогу, в результате чего погибли 4 человека. Об этом сообщает РБК-Украина…»

В американском городе Сиэтл, штат Вашингтон, строительный кран упал на проезжую часть, в результате чего погибли 4 человека. Об этом сообщил пожарный департамент Сиэтла на странице в Twitter.

“Инцидент произошел на проспекте Фейервью, и связан с краном, который упал на проезжую часть", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 5 машин были раздавлены.

В общей сложности 4 человека погибли, 3 получили ранения и были доставлены в больницу.

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Ранее, в этом году, 16 марта, в Киеве на стройке по адресу улица Лукьяновская, 19, рухнула часть башенного крана. В результате инцидента никто не пострадал.

Кроме того, 11 марта крушение строительного крана без жертв, спровоцированное сильным ветром, произошло 11 марта на ул. Привокзальной в Луцке. Причиной падения крана стал сильный ветер, в результате инцидента никто не пострадал.