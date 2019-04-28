В США на дорогу упал строительный кран: четыре человека погибли

В американском городе Сиэтл, штат Вашингтон, строительный кран упал на проезжую часть, в результате чего погибли 4 человека. Об этом сообщил пожарный департамент Сиэтла на странице в Twitter.
“Инцидент произошел на проспекте Фейервью, и связан с краном, который упал на проезжую часть", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 5 машин были раздавлены.
В общей сложности 4 человека погибли, 3 получили ранения и были доставлены в больницу.
Ранее, в этом году, 16 марта, в Киеве на стройке по адресу улица Лукьяновская, 19, рухнула часть башенного крана. В результате инцидента никто не пострадал.
Кроме того, 11 марта крушение строительного крана без жертв, спровоцированное сильным ветром, произошло 11 марта на ул. Привокзальной в Луцке. Причиной падения крана стал сильный ветер, в результате инцидента никто не пострадал.