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В США на дорогу упал строительный кран: четыре человека погибли

В США на дорогу упал строительный кран: четыре человека погибли (3 новости)

«В американском Сиэтле (штат Вашингтон) строительный кран упал на дорогу, в результате чего погибли 4 человека. Об этом сообщает РБК-Украина…»

В американском городе Сиэтл, штат Вашингтон, строительный кран упал на проезжую часть, в результате чего погибли 4 человека. Об этом сообщил пожарный департамент Сиэтла на странице в Twitter.

“Инцидент произошел на проспекте Фейервью, и связан с краном, который упал на проезжую часть", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 5 машин были раздавлены.

В общей сложности 4 человека погибли, 3 получили ранения и были доставлены в больницу.

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Ранее, в этом году, 16 марта, в Киеве на стройке по адресу улица Лукьяновская, 19, рухнула часть башенного крана. В результате инцидента никто не пострадал. 

Кроме того, 11 марта крушение строительного крана без жертв, спровоцированное сильным ветром, произошло 11 марта на ул. Привокзальной в Луцке. Причиной падения крана стал сильный ветер, в результате инцидента никто не пострадал.

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Телеканал 24 Телеканал 24  ·  28.04.19, 05:12 В американском городе Сиэтл обвалился строительный кран и упал на проезжую часть дороги. Под завалом оказалось несколько авто. В результате инцидента погибли по меньшей мере четыре человека. Пожарный…
РБК Украина РБК Украина  ·  28.04.19, 06:17 В американском Сиэтле (штат Вашингтон) строительный кран упал на дорогу, в результате чего погибли 4 человека. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу пожарного департамента города Twitter.Как…
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