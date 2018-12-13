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В США "Нафтогаз" выиграл суд на получение информации об активах "Газпрома" в Европе

В США "Нафтогаз" выиграл суд на получение информации об активах "Газпрома" в Европе (4 новости)

«Нафтогаз выиграл суд на получение информации об активах Газпрома / ТСН Требования НАК "Нафтогаз Украины" на получение информации об активах…»

Федеральный суд США в Нью-Йорке удовлетворил требования «Нафтогаза» на получение информации об активах ОАО «Газпром» в Европе. Об этом сообщает пресс-служба НАК.

Так, 6 декабря НАК «Нафтогаз Украины» с целью обеспечить принудительное исполнение арбитражного решения о выплате «Газпромом» 2,6 млрд долл., подала иски в федеральные суды Нью-Йорка и Техаса с требованием обязать пять зарегистрированных в США компаний раскрыть информацию об активах «Газпрома» в Европе. Иски поданы к компаниям:

- GLAS Americas LLC - финансовая компания, которая вероятно обладает информацией о местонахождении акций швейцарской компании Nord Stream 2 AG, полностью принадлежащей «Газпрому». «Нафтогазу» необходима эта информация, чтобы подать в Швейцарии иск об аресте акций Nord Stream 2 AG.

- Deutsche Bank Trust Company Americas - американский банк-корреспондент московского Газпромбанка, в котором «Газпром» имеет счет. Газпромбанк имеет швейцарскую аффилированную компанию Gazprombank (Switzerland) Ltd. «Нафтогаз» требует от Deutsche Bank информацию об операциях Газпрома с Gazprombank (Switzerland) Ltd., включая номера счетов, чтобы подать в Швейцарии иск об аресте средств на этих счетах.

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- Bank of New York Mellon - банк, который управляет газпромовской программой АДР и вероятно владеет информацией о последних операциях «Газпрома» с акциями его голландских дочерних компаний. «Нафтогазу» необходима эта информация, чтобы подать в Нидерландах иск против Газпрома о взыскании убытков, причиненных противоправным выводом активов из собственности «Газпрома». Bank of New York также может иметь информацию о местонахождении акций Северного потока - 2 и данные о банковских счетах «Газпрома» в Швейцарии. «Нафтогазу» нужна эта информация для подготовки исков об аресте активов, который он будет подавать в Швейцарии.

- DeGolyer & MacNaughton - нефтегазовая консультационная компания, предоставляющая «Газпрому» услуги по аудиту запасов нефти и газа и может обладать информацией о проектах «Газпрома» в области добычи нефти и газа, корпоративной структуре этих проектов и планах по изменению структуры собственности в этих проектах. «Нафтогазу» необходима эта информация, чтобы подать в Нидерландах иск о взыскании убытков, причиненных противоправным выводом активов из собственности «Газпрома».

- Gazprom Marketing & Trading USA Inc. - компания, которой опосредованно владеет «Газпром», и которая может владеть информацией о последних операциях «Газпрома» о передаче акций его голландских дочерних компаний, о банковских счетах «Газпрома» в Швейцарии и местонахождении акций Северного потока - 2, принадлежащих «Газпрому». «Нафтогазу» нужна эта информация для подготовки вышеупомянутых исков в Нидерландах и Швейцарии.

«Суды уже удовлетворили требования «Нафтогаза» на

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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  13.12.18, 15:21 Федеральный суд США в Нью-Йорке удовлетворил требования НАК "Нафтогаз Украины" на получение информации от GLAS Americas, Deutsche Bank Trust Company Americas и Bank of New York раскрыть информацию об…
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