Американский актер, сценарист и режиссер Стэн Кирш, звезда сериала Горец, найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе. По предварительной версии мужчина свел счеты с жизнью, сообщает телеканал Fox News.
Информацию о смерти актера подтвердила его супруга Кристин Грин. "Дорогие друзья, мы трагически потеряли нашего любимого Стэна Кирша 11 января. Его так любили, мы все просто опустошены. Спасибо за понимание и уважение к нашей частной жизни в это невероятно трудное время", - написала она на странице мужа в Facebook.
Стэну Киршу был 51 год.
Актер родился в Нью-Йорке. Уже в четыре года начал сниматься в телевизионных рекламных роликах.
Известность ему принесла роль Ричи Райана - бессмертного помощника главного героя Дункана Маклауда.
Кирш также был задействован в сериалах Друзья, Лодка любви. Он снимался в фильмах Огненный шторм и Месть мертвецов.
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В 2008 году актер основал собственную актерскую студию Stan Kirsch Studios, однако заметного успеха не добился.
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Обновлено в 12:07 Стэн Кирш ушел из жизни в 51 год.
Обновлено в 12:53 Наибольшую популярность Стэн Кирш получил после культового сериала 1990-х годов "Горец", где он на протяжении шести сезонов играл Ричи Райана – друга главного героя Дункана Маклауда. Также он снялся в одном из эпизодов сериала "Друзья" и "Главная больница".