В США нашли мертвым актера из сериалов "Горец" и "Друзья": что известно/По предварительным данным, он покончил с собой (12 новостей и 2 видео) «Актеру Стену Киршу был 51 год»

Американский актер, сценарист и режиссер Стэн Кирш, звезда сериала Горец, найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе. По предварительной версии мужчина свел счеты с жизнью, сообщает телеканал Fox News.

Информацию о смерти актера подтвердила его супруга Кристин Грин. "Дорогие друзья, мы трагически потеряли нашего любимого Стэна Кирша 11 января. Его так любили, мы все просто опустошены. Спасибо за понимание и уважение к нашей частной жизни в это невероятно трудное время", - написала она на странице мужа в Facebook.

Стэну Киршу был 51 год.

Актер родился в Нью-Йорке. Уже в четыре года начал сниматься в телевизионных рекламных роликах.

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Известность ему принесла роль Ричи Райана - бессмертного помощника главного героя Дункана Маклауда.

Кирш также был задействован в сериалах Друзья, Лодка любви. Он снимался в фильмах Огненный шторм и Месть мертвецов.

В 2008 году актер основал собственную актерскую студию Stan Kirsch Studios, однако заметного успеха не добился.

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Обновлено в 12:07 Стэн Кирш ушел из жизни в 51 год.

Обновлено в 12:53 Наибольшую популярность Стэн Кирш получил после культового сериала 1990-х годов "Горец", где он на протяжении шести сезонов играл Ричи Райана – друга главного героя Дункана Маклауда. Также он снялся в одном из эпизодов сериала "Друзья" и "Главная больница".