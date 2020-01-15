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Общество
Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 12:53
· Видео · Самоубийство · Суицид · Сериал · Американский актер
В США нашли мертвым актера из сериалов "Горец" и "Друзья": что известно/По предварительным данным, он покончил с собой

В США нашли мертвым актера из сериалов "Горец" и "Друзья": что известно/По предварительным данным, он покончил с собой (12 новостей и 2 видео)

«Актеру Стену Киршу был 51 год»

Американский актер, сценарист и режиссер Стэн Кирш, звезда сериала Горец, найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе. По предварительной версии мужчина свел счеты с жизнью, сообщает телеканал Fox News.

Информацию о смерти актера подтвердила его супруга Кристин Грин. "Дорогие друзья, мы трагически потеряли нашего любимого Стэна Кирша 11 января. Его так любили, мы все просто опустошены. Спасибо за понимание и уважение к нашей частной жизни в это невероятно трудное время", - написала она на странице мужа в Facebook.

Стэну Киршу был 51 год.

Актер родился в Нью-Йорке. Уже в четыре года начал сниматься в телевизионных рекламных роликах.

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Известность ему принесла роль Ричи Райана - бессмертного помощника главного героя Дункана Маклауда.

Кирш также был задействован в сериалах Друзья, Лодка любви. Он снимался в фильмах Огненный шторм и Месть мертвецов.

В 2008 году актер основал собственную актерскую студию Stan Kirsch Studios, однако заметного успеха не добился.

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Обновлено в 12:07 Стэн Кирш ушел из жизни в 51 год.

Обновлено в 12:53 Наибольшую популярность Стэн Кирш получил после культового сериала 1990-х годов "Горец", где он на протяжении шести сезонов играл Ричи Райана – друга главного героя Дункана Маклауда. Также он снялся в одном из эпизодов сериала "Друзья" и "Главная больница".

ФОТО К НОВОСТИ: «В США нашли мертвым актера из сериалов "Горец" и "Друзья": что известно/По предварительным данным, он покончил с собой»
Фото Звезда Горца совершил самоубийство
Фото Актер сериалов "Друзья" и "Горец" Кирш покончил с собой
Фото В США нашли мертвым актера из сериалов "Горец" и "Друзья": что известно/По предварительным данным, он покончил с собой
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Канал 112 Канал 112  ·  15.01.20, 09:15 В США в возрасте 51 года умер актер Стэн Кирш, сыгравший в сериалах "Горец", "Друзья" и "Главный госпиталь". Как сообщает TMZ, тело актера обнаружили в его доме в Лос-Анджелесе. По предварительным данным,…
Гордон Гордон  ·  15.01.20, 09:45 Американский актер Стэн Кирш повесился в своем доме.Ушел из жизни американский актер Стэн Кирш. Об этом сообщает TMZ.Ему был 51 год.Кирша повешенным в ванной в собственном доме в Лос-Анджелесе обнаружила…
Апостроф Апостроф  ·  15.01.20, 09:56 Американский актер Стэн Кирш, известный по ролям в сериалах "Горец" и "Друзья", найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе (США). На момент смерти ему был 51 год.
Facenews Facenews  ·  15.01.20, 10:07 Американский актер Стэн Кирш, звезда сериала «Горец», найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе, передает FaceNews.ua.Артист совершил самоубийство. Его супруга Кристин Грин подтвердила в Facebook информацию…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Униан Униан  ·  15.01.20, 10:37 По предварительным данным, актер покончил жизнь самоубийством.
Главком Главком  ·  15.01.20, 11:02 Актеру Стену Киршу был 51 год
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  15.01.20, 11:29 Тело актера нашла его жена.
УНН УНН  ·  15.01.20, 11:47 По предварительным данным, актер покончил с собой, пишет The Hollywood Reporter. В TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщают, что жена Кирша нашла его повешенным в ванной. Создатели…
РБК Украина РБК Украина  ·  15.01.20, 11:53 Американский актер Стэн Кирш, который прославился благодаря популярному в 90-х сериалу "Горец", покончил жизнь самоубийством. Смерть актера подтвердила его жена Кристин Грин. Она опубликовала соответствующий…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  15.01.20, 12:07 Стэн Кирш ушел из жизни в 51 год.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  15.01.20, 12:53 В США покончил жизнь самоубийством известный актер из сериала "Горец" и "Друзья" Стэн Кирш. 11 января в Лос-Анджелесе его жена Кристин Грин нашла мужа мертвым в ванной комнате. Голливудскому актеру был…
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