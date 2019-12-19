В США несовершеннолетняя украла самолет и разбила его

В калифорнийском городе Фресно (США) 17-летняя девушка решила украсть небольшой частный самолет King Air 200, но разбила его, въехав в забор на взлете. Об этом сообщает CNN. Как сообщается, инцидент произошел в аэропорту Fresno Yosemite. 17-летняя американка арестована за то, что проникла на территорию аэропорта, перепрыгнув через ограду, и забралась в кабину самолета. Воздушное судно не взлетело из-за технических неполадок. В результате инцидента никто не пострадал. По словам правоохранителей, девушка выглядела дезориентированной и отказывалась сотрудничать, когда ее взяли под стражу. Мотив девушки неизвестен, но нет причин считать, что это было связано с терроризмом. Ранее сообщалось, что воздушное судно Piper PA-34 совершило экстренную посадку на трассу в американском городе Финикс.