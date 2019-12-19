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В США несовершеннолетняя украла самолет и разбила его

В США несовершеннолетняя украла самолет и разбила его (4 новости)

«17-летняя девушка украла частный самолет»

В калифорнийском городе Фресно (США) 17-летняя девушка решила украсть небольшой частный самолет King Air 200, но разбила его, въехав в забор на взлете. Об этом сообщает CNN. Как сообщается, инцидент произошел в аэропорту Fresno Yosemite. 17-летняя американка арестована за то, что проникла на территорию аэропорта, перепрыгнув через ограду, и забралась в кабину самолета. Воздушное судно не взлетело из-за технических неполадок. В результате инцидента никто не пострадал. По словам правоохранителей, девушка выглядела дезориентированной и отказывалась сотрудничать, когда ее взяли под стражу. Мотив девушки неизвестен, но нет причин считать, что это было связано с терроризмом. Ранее сообщалось, что воздушное судно Piper PA-34 совершило экстренную посадку на трассу в американском городе Финикс.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  19.12.19, 09:08 В Калифорнии несовершеннолетняя американка угнала и разбила самолет. Инцидент произошел в городе Фресно. Там 17-летняя девушка перелезла через ограждение, а затем пробралась в частный самолет. Она смогла…
Подробности Подробности  ·  19.12.19, 09:09 17-летняя девушка украла частный самолет
Униан Униан  ·  19.12.19, 09:48 Самолет не взлетел из-за технических неполадок и въехал в ограждение.
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