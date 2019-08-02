В США от передозировки наркотиков умерла внучка Кеннеди (4 новости) «Сирша Кеннеди, внучка экс-генпрокурора США и младшего брата президента Джона Кеннеди Роберта, умерла в возрасте 22 лет. Об этом пишет Fox News со ссылкой на заявление…»

Умерла внучка Роберта Кеннеди - брата президента США Джона Кеннеди и экс-генпрокурора. 22-летняя Сирша Кеннеди Хилл скончалась в семейном поместье в Хайэннис-порт.

Как пишет The New York Times со ссылкой на собственные источники, причиной смерти девушки стала передозировка наркотиками, хотя официальная причина смерти пока не называется.

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К слову, недавно Сирша признавалась в интервью американским СМИ, что страдает от депрессии и борется с психическими заболеваниями. Ее депрессия, как она писала в своем блоге, "прижилась в начале средних школьных лет и будет со мной всю жизнь".

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"Я чувствую глубокие приступы грусти, которые ложатся тяжелым валуном на грудь", - говорила Сирша.

Сирша Кеннеди Хилл умерла (фото: facebook.com/Kennedy Family Tree)

Издание пишет, что бездыханное тело девушки нашла в поместье ее бабушка Этел Кеннеди в четверг во второй половине дня. Женщина сразу же вызвала "скорую". Сирша была доставлена в больницу, но врачи лишь констатировали смерть.

"Наши сердца разбиты после потери нашей любимой Сирши", - говорится в заявлении семьи Кеннеди.

По словам родных девушки, "ее сердце было наполнено мечтами, надеждами и любовью".

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Сирша Кеннеди Хилл умерла (фото: instagram.com/bessette_kennedy)

Обновлено в 10:45 Позже семья покойной также сделала официальное заявление, в которой было сказано, что "мир сегодня стал менее красив".