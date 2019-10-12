  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. В США от рака мозга умер номинант на "Оскар" и актер из "Твин Пикс"
Общество
РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 19:15
· Фильм · Работа · Социальная сеть · Американский актер
В США от рака мозга умер номинант на "Оскар" и актер из "Твин Пикс"

В США от рака мозга умер номинант на "Оскар" и актер из "Твин Пикс" (7 новостей)

«Причиной смерти актера стал рак мозга»

11 октября в Лос-Анджелесе от рака мозга в возрасте 78 лет скончался американский актер Роберт Форстер. Об этом сообщил Брайан Крэнстон в социальной сети Twitter.

Последней работой актера стала роль в фильме "Эль Камино", который является продолжением культового криминального сериала "Во все тяжкие". К слову, по трагическому стечению обстоятельств, актер умер в день премьеры данной картины.

К слову, Роберт Форстер еще будучи студентом в тайне от родителей начал посещал драматический кружок. В результате ему удалось получить небольшую роль в мюзикле "Вестсайдская история". После этого последовало еще множество эпизодических ролей и приглашений участвовать в бродвейских постановках.

Главная звезда "Аллеи славы": умерла оскароносная актриса

"Все высочайшего качества с натуральных материалов": во Львове…

I’m saddened today by the news that Robert Forster has passed away. A lovely man and a consummate actor. I met him on the movie Alligator (pic) 40 years ago, and then again on BB. I never forgot how kind and generous he was to a young kid just starting out in Hollywood. RIP Bob. pic.twitter.com/HtunD0Fx6g

— Bryan Cranston (@BryanCranston) 12 октября 2019 г.

Через 10 лет актер получил свою первую в карьере главную роль. Он сыграл в картине "Каскадеры", которая с успехом прошла также и в советском прокате. Далее последовали фильмы, которые имели большой коммерческий успех - "Черная дыра", "Аллигатор", "Отряд "Дельта".

Чуть позже актера заметил Квентин Тарантино и Дэвид Линч, у которого актер получил роль в картине "Малхолланд драйв" и "Твин Пикс".

Обновлено в 17:15 У США у віці 78-років пішов із життя актор Роберт Форстер, який зіграв у серіалі Марка Фроста та Девіда Лінча "Твін Пікс".

Обновлено в 19:15 У США на 79-му році життя помер актор Роберт Форстер, відомий за ролями у серіалі "Твін Пікс" та фільмі "Ель Каміно: Пуститися берега"

ФОТО К НОВОСТИ: «В США от рака мозга умер номинант на "Оскар" и актер из "Твин Пикс"»
Фото Любимец Тарантино и Линча: умер культовый американский актер
Фото Играл у Тарантино и Линча: Умер голливудский актер Роберт Форстер
Фото Умер актер и номинант премии "Оскар" Роберт Форстер
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
MIGnews MIGnews  ·  12.10.19, 11:45 В Лос-Анджелесе в возрасте 78 лет умер известный актер Роберт Фостер.
Униан Униан  ·  12.10.19, 14:14 Форстер был одним из любимых актеров Тарантино.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  12.10.19, 14:52 Причиной смерти актера стал рак мозга.
Телеграф Телеграф  ·  12.10.19, 16:11 Американский актер и номинант на премию "Оскар" ушел в мир иной вчера, 11 октября, в возрасте 78 лет.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
iPress iPress  ·  12.10.19, 17:15 У США у віці 78-років пішов із життя актор Роберт Форстер, який зіграв у серіалі Марка Фроста та Девіда Лінча "Твін Пікс".
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  12.10.19, 19:15 У США на 79-му році життя помер актор Роберт Форстер, відомий за ролями у серіалі "Твін Пікс" та фільмі "Ель Каміно: Пуститися берега"
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Общество»
Дочь Заворотнюк сделала официальное заявление

Дочь Заворотнюк сделала официальное заявление
Администратора гостиницы &quot;Токио Стар&quot; взяли под домашний арест

Администратора гостиницы "Токио Стар" взяли под домашний арест
Генштаб усилил боеготовность воинских частей к праздникам

Генштаб усилил боеготовность воинских частей к праздникам
Элладская церковь признала ПЦУ

Элладская церковь признала ПЦУ
В США от рака мозга умер номинант на &quot;Оскар&quot; и актер из &quot;Твин Пикс&quot;

В США от рака мозга умер номинант на "Оскар" и…
Кениец побил собственный мировой рекорд в марафонском забеге

Кениец побил собственный мировой рекорд в марафонском забеге
«Самый сильный за 60 лет»: в Японии ожидают супертайфун

«Самый сильный за 60 лет»: в Японии ожидают супертайфун
12 октября: какой православный праздник, приметы дня и что нельзя делать

12 октября: какой православный праздник, приметы дня и что нельзя…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
&quot;Не забуває про Україну&quot;: головний диригент австрійської опери приїхала з майстер-класом до Києва (Відео)

"Не забуває про Україну": головний диригент австрійської опери приїхала з…
&quot;Едем в Украину только за победой&quot;: игрок сборной Португалии рассказал о грядущем матче

"Едем в Украину только за победой": игрок сборной Португалии рассказал…
Пьяный полицейский из Киева устроил ДТП на Винничине - ГБР

Пьяный полицейский из Киева устроил ДТП на Винничине - ГБР
Журналист предал гласности зарплаты футбольных чиновников

Журналист предал гласности зарплаты футбольных чиновников
Певица Гайтана призналась, что несколько лет употребляла наркотики

Певица Гайтана призналась, что несколько лет употребляла наркотики
Німеччина припиняє постачання озброєння Туреччині через операцію у Сирії

Німеччина припиняє постачання озброєння Туреччині через операцію у Сирії
На Донбассе 12 октября ранения получили двое украинских военных – штаб ООС

На Донбассе 12 октября ранения получили двое украинских военных –…
Важлива бесіда на просту тему

Важлива бесіда на просту тему
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.