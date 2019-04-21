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В США открылся последний избирательный участок

В США открылся последний избирательный участок (5 новостей)

«Процесс голосования во втором туре выборов президента Украины завершено на 88 избирательных участках Украины за рубежом. Об этом сообщил заместитель…»

К выборам президента Украины присоединились и украинцы, проживающие как в Сан-Франциско (штат Калифорния, США), так и вблизи этого города. Здесь открылся избирательный участок, что формально завершит голосование. Еще до начала плебисцита люди сформировали очередь.

В целом проголосовать на избирательном участке в Сан-Франциско могут граждане Украины, проживающие в 12 американских штатах. Этот участок считают одним из крупнейших по количеству зарегистрированных избирателей.

Перед голосование на участке в США люди сформировали очередь

По словам члена Участковой избирательной комиссии Евгения Сафроненка, на участке в Сан-Франциско зарегистрировано 23 тысячи 893 избирателя. По сравнению с первым туром количество граждан в списках возросло на 257 человек, передает Укринформ.

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Кроме Сан-Франциско, украинцы в США могут проголосовать еще на трех избирательных участках: в Вашингтоне, Нью-Йорке и Чикаго. Все они размещаются в помещениях украинских дипломатических учреждений (посольствах и консульских отделах) и охватывают все 50 американских штатов, округ Колумбия, а также ряд островных государств.

На участки в Сан-Франциско могут украинцы, проживающие в 12 штатах США

Для проведения второго тура выборов президента Украины было образовано 199 территориальных избирательных округов и один заграничный, а также около 30 тысяч участковых избирательных комиссий. За рубежом работает 101 избирательный участок. Первыми за нового главу государства имели возможность проголосовать украинцы Австралии: здесь уже даже посчитали голоса.

Какие документы брать на выборы

Что известно о президентских выборах 2019 года? Поскольку каждый из кандидатов не преодолел барьер в 50% по итогам голосования 31 марта, был объявлен второй тур. Его назначили на 21 апреля. Во второй тур вышли первые два места, занявшие действующий президент Петр Порошенко (15,95%) и шоумен Владимир Зеленский (30,24%). Окончательные результаты второго тура ЦИК должна объявить до 1 мая. А до 3 июня должна состояться инаугурация вновь избранного главы государства. На этот раз президента в Украине выбирают в седьмой раз. Согласно Конституции, пробудет новоиспеченный гарант на этой должности не менее 5 лет.

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