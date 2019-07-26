В США похвалили Украину за инцидент с танкером (5 новостей) «Посольство США в Украине заявило, что приветствует решение Украины отпустить экипаж задержанного российского танкера Neyma»

Посольство США в Украине приветствует решение Украины отпустить экипаж задержанного российского танкера. Об этом сообщает пресс-служба посольства в Twitter.

В посольстве отметили, что то, как повела себя Украина говорит, что новая власть намерена защищать интересы страны согласно международных норм.

"То, как Украина повела себя во вчерашнем инциденте с танкером, говорит о том, что новая власть намерена защищать интересы страны не только твердо, но и гуманно и согласно международных норм. Это хороший прецедент для мирного решения споров", - говорится в сообщении.

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