  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. В США похвалили Украину за инцидент с танкером
Политика
РБК Украина РБК Украина ·
· США
В США похвалили Украину за инцидент с танкером

В США похвалили Украину за инцидент с танкером (5 новостей)

«Посольство США в Украине заявило, что приветствует решение Украины отпустить экипаж задержанного российского танкера Neyma»

Посольство США в Украине приветствует решение Украины отпустить экипаж задержанного российского танкера. Об этом сообщает пресс-служба посольства в Twitter.

В посольстве отметили, что то, как повела себя Украина говорит, что новая власть намерена защищать интересы страны согласно международных норм.

"То, как Украина повела себя во вчерашнем инциденте с танкером, говорит о том, что новая власть намерена защищать интересы страны не только твердо, но и гуманно и согласно международных норм. Это хороший прецедент для мирного решения споров", - говорится в сообщении.

"Подбросил на 4 метра!" В США агрессивный бизон напал на девочку…

Новость дополняется...

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  26.07.19, 13:34 В посольстве Соединенных Штатов Америки в Киеве заявили, что инцидент с задержанным российским танкером в порту в Одесской области говорит о том, что новая украинская власть намерена защищать свои интересы…
Капитал Капитал  ·  26.07.19, 13:56 В посольстве Соединенных Штатов Америки в Киеве заявили, что инцидент с задержанным российским танкером в порту в Одесской области говорит о том, что новая украинская власть…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  26.07.19, 13:58 В посольстве США в Киеве считают, что инцидент с задержанным российским танкером говорит о том, что новые власти Украины намерена защищать свои интересы гуманно. Об этом говорится в Twitter посольства…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  26.07.19, 14:22 Посольство США в Украине заявило, что приветствует решение Украины отпустить экипаж задержанного российского танкера Neyma.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Кличко проигнорировал вызов на допрос в ГБР

Кличко проигнорировал вызов на допрос в ГБР
Кличко не хочет идти на допрос в ГБР

Кличко не хочет идти на допрос в ГБР
Посол Евросоюза: Не хочу постоянно говорить в Украине &quot;коррупция, коррупция, коррупция&quot;

Посол Евросоюза: Не хочу постоянно говорить в Украине "коррупция, коррупция,…
В США похвалили Украину за инцидент с танкером

В США похвалили Украину за инцидент с танкером
Гройсман обещает рассмотреть увольнение Кличко

Гройсман обещает рассмотреть увольнение Кличко
Кличко: Богдан хотів, щоб я погоджував всі рішення з Вавришем та Ткаченко, але я відмовився

Кличко: Богдан хотів, щоб я погоджував всі рішення з Вавришем…
СБУ обязали расследовать возможный захват власти Порошенко – СМИ

СБУ обязали расследовать возможный захват власти Порошенко – СМИ
Братья Кличко подали в суд иск на телеканал &quot;1+1&quot; о защите чести и достоинства

Братья Кличко подали в суд иск на телеканал "1+1" о…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Супрун дала дельные советы нардепам 9-го созыва

Супрун дала дельные советы нардепам 9-го созыва
Жеребьевку предварительного этапа Кубка Украины перенесли

Жеребьевку предварительного этапа Кубка Украины перенесли
САП задержала в «Борисполе» участницу «схем» Онищенко

САП задержала в «Борисполе» участницу «схем» Онищенко
&quot;Русские – вы наши братья!&quot; Экс-участник АТО устроил антиукраинский демарш на росТВ

"Русские – вы наши братья!" Экс-участник АТО устроил антиукраинский демарш…
Партия Зеленского отправит будущих нардепов на известный курорт: что известно

Партия Зеленского отправит будущих нардепов на известный курорт: что известно
Храбрые крестьяне спасли 12-летнего мальчика из пасти крокодила

Храбрые крестьяне спасли 12-летнего мальчика из пасти крокодила
На выступлении Трампа за его спиной показали президентскую печать с российским двуглавым орлом и клюшками для гольфа

На выступлении Трампа за его спиной показали президентскую печать с…
Электрический кроссовер Tesla Model Y встанет на конвейер осенью 2020-го

Электрический кроссовер Tesla Model Y встанет на конвейер осенью 2020-го
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.