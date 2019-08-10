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Общество
Фокус Фокус · · Обновлено в 18:22
В США покончил с собой обвиняемый в секс-торговле миллиардер - СМИ

В США покончил с собой обвиняемый в секс-торговле миллиардер - СМИ (10 новостей)

«66-летнему богачу грозило до 45 лет тюрьмы»

Миллиардер Джеффри Эпштейн, известный растлением несовершеннолетних в особо крупных масштабах, найден мертвым в своей камере, где, как сообщалось, он проводил время с крысами и тараканами. Об это сообщает АВС. В 2007 году Эпштейна обвиняли в сутенерстве и принуждении нескольких десятков несовершеннолетних к проституции. Расследование велось в 2002-2005 годах в Нью-Йорке и Флориде. Тогда Эпштейн пошел на сделку со следствием - его делом занимался Алекс Акоста, который тогда был прокурором Южной Флориды и согласился на сделку с Эпштейном. В результате тот просидел в тюрьме лишь 13 месяцев вместо многолетнего, а возможно, и пожизненному срока, который мог назначить суд. Кроме того, Акоста согласился скрыть факт сделки со следствием от жертв в этом деле. Однако в ноябре 2018 газета The Miami Herald опубликовала собственное расследование, посвященное деле Джеффри Эпштейна и роли в нем Алекса Акосты. По старому делу журналистам удалось найти около 60 жертв насилия со стороны Эпштейна. В феврале нынешнего года судья окружного суда по Южной Флориде Кеннет Марра постановил, что сокрытие информации от жертв было незаконным. 7 июля 2019 года власти США задержали Эпштейна. По версии следствия, он получал сексуальные услуги от несовершеннолетних девушек и "одалживал" их влиятельным людям. Миллиардер не признал вину, а слишком мягкое соглашение с Эпштейном вызвало публичную критику в адрес Акосты. Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер и спикер Палаты представителей Конгресса США демократ Нэнси Пелоси потребовали от него уйти в отставку, а в Twitter распространилась кампания #AcostaResign. 12 июля министр труда Соединенных Штатов Алекс Акоста объявил об отставке из-за скандала вокруг Эпштейна. Как ранее сообщал Фокус: В субботу, 6 июля, был задержан миллиардер и финансист Джеффри Эпштейн. Большинство девушек Эпштейна были несовершеннолетними, и могли предоставлять свои "услуги" влиятельным политикам и известным звездам шоу-бизнеса. А одна из жертв миллиардера Эпштейна утверждает, что была изнасилована в 15 лет. Дженнифер Араоз сообщила в интервью, что с 14 лет начала приходить в дом к Эпштейну на Манхеттене. Двое обвинителей Джефри Эпштейна попросили судью не выпускать миллиардера под залог. Прокуроры заявляют, что есть оправданный риск того, что финансист, пользуясь своими связями и крупными сбережениями может сбежать из страны.

Обновлено в 18:22 Американский финансист Джеффри Эпштейн, обвиняемый в организации проституции и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, совершил самоубийство в своей тюремной камере.

ФОТО К НОВОСТИ: «В США покончил с собой обвиняемый в секс-торговле миллиардер - СМИ»
Фото Обвиняемого в секс-торговли миллиардера Эпштейна нашли мертвым в камере - СМИ
Фото В США обвиненный в секс-торговле миллиардер покончил с собой
Фото В США покончил с собой обвиняемый в секс-торговле миллиардер - СМИ
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ТСН ТСН  ·  10.08.19, 16:27 66-летнему богачу грозило до 45 лет тюрьмы.
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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  10.08.19, 16:59 Финансист и миллиардер, обвиняемый в торговле детьми в сексуальных целях, Джеффри Эпштейн совершил самоубийство. Об этом пишет NBC со ссылкой на собственный источник. По информации СМИ, Эпштейн покончил…
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