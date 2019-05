В США произошла стрельба в школе: 1 погибший, 8 ранены

Инцидент произошел днем 7 мая в пригороде Денвера в американском штате Колорадо. Двое молодых людей вошли в школу STEM, где учится более 1800 учеников, и открыли огонь по людям. Ранения получили девять подростков, один из них позже скончался в госпитале. Об этом пишет The Denver Channel.

Известно, что стрелков было двое. Оба – ученики школы STEM. Старшему уже исполнилось 18 лет. Они вошли в здание школы через разные входы, когда еще шли уроки и открыли огонь по ученикам.

— Alex Savidge (@AlexSavidgeKTVU) May 7, 2019 Когда на место прибыла полиция, то стрельба еще продолжалась, а учителя выводили из здания детей.

Между правоохранителями и подозреваемыми началась перестрелка. Они оказывали сопротивление и отстреливались.

Сейчас про стрелков известно немного. Местный шериф назвал имя одного из них – Девон Эриксон, уточнил, что ранее 18-летний Девон задерживался только за нарушение правил дорожного движения, ни в чем более серьезном замечен не был.

Школа STEM, где произошла бойня, расположена всего за семь километров от печально известной школы Колумбайн, где 20 лет назад Эрик Харрис и Дилан Клиболд расстреляли своих одноклассников. Тогда были убиты 12 учеников и один учитель, 23 человека получили ранения. Эрик и Дилан покончили с собой.

В октябре прошлого года две несовершеннолетние школьницы-сатанистки были арестованы во Флориде по обвинению в сговоре с целью совершения убийств. В Балтиморе неизвестный мужчина расстрелял людей, собравшихся на пикник. В результате нападения погиб один человек, еще семеро были ранены. Стрельба случилась рядом с баптистской церковью, но в полиции уверяют, что преступление было совершено не из-за религиозных мотивов.

