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Фокус Фокус · · Обновлено в 10:58
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В США произошла стрельба в школе: 1 погибший, 8 ранены

В США произошла стрельба в школе: 1 погибший, 8 ранены (8 новостей)

«Правоохранители уже задержали стрелков, однако их мотивы пока неизвестны»

Инцидент произошел днем 7 мая в пригороде Денвера в американском штате Колорадо. Двое молодых людей вошли в школу STEM, где учится более 1800 учеников, и открыли огонь по людям. Ранения получили девять подростков, один из них позже скончался в госпитале. Об этом пишет The Denver Channel.

Известно, что стрелков было двое. Оба – ученики школы STEM. Старшему уже исполнилось 18 лет. Они вошли в здание школы через разные входы, когда еще шли уроки и открыли огонь по ученикам.

#BREAKING At least 7 students injured during a school shooting near Denver, CO. This happened at Stem School Highlands Ranch, which has K-12th graders. Two people are reported to be in custody, SWAT teams searching for a third person. We'll have the latest on The Four on @KTVU pic.twitter.com/6d91vVgtqm

— Alex Savidge (@AlexSavidgeKTVU) May 7, 2019 Когда на место прибыла полиция, то стрельба еще продолжалась, а учителя выводили из здания детей.

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Фото: The Denver Post

Между правоохранителями и подозреваемыми началась перестрелка. Они оказывали сопротивление и отстреливались.

Сейчас про стрелков известно немного. Местный шериф назвал имя одного из них – Девон Эриксон, уточнил, что ранее 18-летний Девон задерживался только за нарушение правил дорожного движения, ни в чем более серьезном замечен не был.

Школа STEM, где произошла бойня, расположена всего за семь километров от печально известной школы Колумбайн, где 20 лет назад Эрик Харрис и Дилан Клиболд расстреляли своих одноклассников. Тогда были убиты 12 учеников и один учитель, 23 человека получили ранения. Эрик и Дилан покончили с собой.

В октябре прошлого года две несовершеннолетние школьницы-сатанистки были арестованы во Флориде по обвинению в сговоре с целью совершения убийств. В Балтиморе неизвестный мужчина расстрелял людей, собравшихся на пикник. В результате нападения погиб один человек, еще семеро были ранены. Стрельба случилась рядом с баптистской церковью, но в полиции уверяют, что преступление было совершено не из-за религиозных мотивов.

Обновлено в 09:59 В результате стрельбы в школе STEM американского штата Колорадо один ученик погиб, восемь человек получили ранения, сообщило агентство Association Press (АР) со ссылкой на местные власти

Обновлено в 10:58 Двое школьников, вооруженные пистолетами, ворвались в научно-техническую школу Денвера, штат Колорадо, США, и открыли огонь, в результате чего один ученик погиб, еще семеро получили ранения. Об этом сообщает Reuters. По словам шерифа округа Дуглас в пригороде Денвора Тони Сперлока, злоумышленники открыли огонь в двух разных классах. «Два человека вошли в школу STEM, прошли глубоко внутрь школы и открыли стрельбу по студентам в двух отдельных местах», — сказал Сперлок. В результате нападения 18-летний школьник погиб, еще несколько жертв стрельбы находятся в тяжелом и среднем состоянии в местных больницах и в хирургии. По данным Colorado Public Radio, подозреваемые в стрельбе задержаны. Один из них 18-летний Девон Эриксон, другой — несовершеннолетний, его имя не называется. Заместитель шерифа Холли Николсон-Клут рассказал, что полицейские прибыли в школу через две минуты после получения первой информации о стрельбе, в этот момент еще были слышны выстрелы. «Быстрая реакция офицеров, прибывших в школу, помогла спасти жизни», — сказал Сперлок. В школе STEM учатся более 1850 человек — отдетского сада до 12 класса.

ФОТО К НОВОСТИ: «В США произошла стрельба в школе: 1 погибший, 8 ранены»
Фото Стрельба в школе в США: погиб один из учеников
Фото В США произошла стрельба в школе: 1 погибший, 8 ранены
Фото Стрельба в Колорадо: один школьник погиб, восемь – получили ранения
Фото Один человек погиб, восемь ранены в результате стрельбы в американской школе
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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  08.05.19, 05:26 Один из восьми пострадавших в результате стрельбы в школе в американском штате Колорадо скончался в больнице, сообщает пресс-служба офиса шерифа округа Дуглас.   "Мы можем подтвердить, что один из учеников…
Facenews Facenews  ·  08.05.19, 05:45 Двое учеников школы STEM рядом с Денвером открыли стрельбу в здании учебного заведения. В результате нападения один школьник умер. Стрелявшие задержаны.В результате стрельбы в школе в американском штате…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  08.05.19, 05:49 В американском штате Колорадо недалеко от печально школы "Колумбайн" произошла стрельба, в результате которой погиб один ученик, еще восемь получили ранения. Стрельба началась в школе STEM School Highlands…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  08.05.19, 09:02 Правоохранители уже задержали стрелков, однако их мотивы пока неизвестны.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  08.05.19, 09:59 В результате стрельбы в школе STEM американского штата Колорадо один ученик погиб, восемь человек получили ранения, сообщило агентство Association Press (АР) со ссылкой на местные власти
Капитал Капитал  ·  08.05.19, 10:58 Двое школьников, вооруженные пистолетами, ворвались в научно-техническую школу Денвера, штат Колорадо, США, и открыли огонь, в результате чего один ученик погиб, еще семеро получили ранения.…
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