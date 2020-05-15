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В США разбился истребитель

В США разбился истребитель (5 новостей)

«В США близ авиабазы во Флориде разбился истребитель ВВС США F-22 Raptor»

В пятницу, 15 мая, на авиабазе Эглин во Флориде разбился истребитель ВВС США F-22 Raptor. Об этом сообщает The Drive.

Указано, что летчик находится в местной больнице, его состояние стабильно. Отмечается, что самолет совершал обычный учебный вылет и не участвовал на момент крушения в каких-либо масштабных мероприятиях. Уже началось расследование происшествия.

Стоит отметить, что крушение F-22 - событие не рядовое, поскольку это чрезвычайно надежный самолет: всего на сегодня потеряно пять таких истребителей. Кроме того, 25 апреля 1992 года разбился прототип этой машины - YF-22A.

К слову, это первый в мире истребитель пятого поколения, а также самый дорогой самолет-истребитель из всех существующих. По данным из открытых источников, стоимость одной машины составляет примерно 150 миллионов долларов. Высокая цена и техническая сложность привели к тому, что за все время было построено всего 195 таких машин: на сегодня их производство прекращено. Единственный оператор истребителя - Военно-воздушные силы США.

Как сообщалось, ранее неподалеку от Комсомольска-на-Амуре, упал новейший российский истребитель Су-57. На борту находился один летчик-испытатель, который успел катапультироваться и в аварии не пострадал.

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Обновлено в 22:19 Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование авиабазы Эглин во Флориде.

Обновлено в 00:31 В США близ авиабазы во Флориде разбился истребитель ВВС США F-22 Raptor.

ФОТО К НОВОСТИ: «В США разбился истребитель»
Фото В США разбился истребитель пятого поколения
Фото В США разбился истребитель
Фото В США возле авиабазы разбился истребитель F-22
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Украинская правда Украинская правда  ·  16.05.20, 00:31 В США близ авиабазы во Флориде разбился истребитель ВВС США F-22 Raptor.
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