В США родился котенок с двумя мордочками

В штате Орегон домашняя кошка родила шестерых котят, один из них был с двумя мордочками. Об этом сообщает CNN.
Котенок родился 20 мая. Обычно такие котята проживают лишь один день. Хотя есть кошка Фрэнк и Луи, которая прожила 15 лет и даже попала в Книгу рекордов Гиннеса.
Котенок имел только один мозг, но мог есть двумя ртами. Семья хозяев кормила его каждые 2 часа.
Однако 24 мая хозяева сообщили, что котенок умер. Он прожил 4 дня.
Обновлено в 10:08 Сообщается, что котенок родился 20 мая, а умер 24, прожив, таким образом, лишь четыре дня.
Обновлено в 10:22