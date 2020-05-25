В США родился котенок с двумя мордочками (5 новостей) «В штате Орегон домашняя кошка родила шестерых котят, один из них был с двумя мордочками. Об этом сообщает CNN. Котенок родился…»

В штате Орегон домашняя кошка родила шестерых котят, один из них был с двумя мордочками. Об этом сообщает CNN.

Котенок родился 20 мая. Обычно такие котята проживают лишь один день. Хотя есть кошка Фрэнк и Луи, которая прожила 15 лет и даже попала в Книгу рекордов Гиннеса.

Котенок имел только один мозг, но мог есть двумя ртами. Семья хозяев кормила его каждые 2 часа.

Однако 24 мая хозяева сообщили, что котенок умер. Он прожил 4 дня.

Обновлено в 10:08 Сообщается, что котенок родился 20 мая, а умер 24, прожив, таким образом, лишь четыре дня.

Обновлено в 10:22