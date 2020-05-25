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Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 10:22
В США родился котенок с двумя мордочками

В США родился котенок с двумя мордочками (5 новостей)

«В штате Орегон домашняя кошка родила шестерых котят, один из них был с двумя мордочками. Об этом сообщает CNN. Котенок родился…»

В штате Орегон домашняя кошка родила шестерых котят, один из них был с двумя мордочками. Об этом сообщает CNN.

Котенок родился 20 мая. Обычно такие котята проживают лишь один день. Хотя есть кошка Фрэнк и Луи, которая прожила 15 лет и даже попала в Книгу рекордов Гиннеса.

Котенок имел только один мозг, но мог есть двумя ртами. Семья хозяев кормила его каждые 2 часа.

Однако 24 мая хозяева сообщили, что котенок умер. Он прожил 4 дня.

Обновлено в 10:08 Сообщается, что котенок родился 20 мая, а умер 24, прожив, таким образом, лишь четыре дня.

Обновлено в 10:22

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Страна.ua Страна.ua  ·  25.05.20, 07:25 ...
Голос.UA Голос.UA  ·  25.05.20, 09:44 В штате Орегон домашняя кошка родила шестерых котят, один из них был с двумя мордочками. Об этом сообщает CNN. Котенок родился 20 мая. Обычно такие котята проживают лишь один день. Хотя есть кошка Фрэнк…
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  25.05.20, 10:08 В штате Орегон (США) домашняя кошка родила шестерых котят, один из которых пришел в мир с двумя мордочками. Об этом сообщает CNN в воскресенье, 24 мая. Сообщается, что котенок родился 20 мая, а умер 24,…
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