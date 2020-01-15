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В США самолет рейса Лос-Анджелес - Шанхай сбросил топливо над городом

В США самолет рейса Лос-Анджелес - Шанхай сбросил топливо над городом (3 новости)

«Коммерческий самолет рейса Лос-Анджелес - Шанхай во время аварийной ситуации сбросил реактивное топливо над школьными кварталами»

В США в городе Кадахи возле Лос-Анджелеса самолет сбросил авиационное топливо над густонаселенным районом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пожарную службу города.

В результате инцидента пострадал 31 человек, из них 20 - дети, и 11 - взрослые. Они получили незначительные повреждения, не требующие госпитализации. .

По информации CNN, сброшенное авиатопливо попало не территорию пяти начальных школ и одной средней. В результате происшествия пострадали 60 человек.

На месте инцидента находятся 70 пожарных и фельдшеров "скорой помощи".

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Как пишет The New York Times, самолет авиакомпании Delta вылетел из международного аэропорта Лос-Анджелеса в Шанхай. Через несколько минут после старта пилот сообщил диспетчерам о чрезвычайной ситуации, связанной с механической неисправностью на борту.

Чтобы не превысить максимально допустимую посадочную массу лайнера, пилот решил применить аварийный сброс топлива. Поскольку оно было вылито на небольшой высоте, оно не успело рассеяться в воздухе и попало на территорию школ. Позднее самолет благополучно приземлился.

Авиационные врасти США выясняют, почему пилот допустил сброс топлива над густонаселенным районом, а не в специально предназначенном районе. Официальный представитель пожарной службы Шон Фергюсон заявил, что не помнит ни одного подобного случая за последнее десятилетие.

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Украинская правда Украинская правда  ·  15.01.20, 02:47 Коммерческий самолет рейса Лос-Анджелес - Шанхай во время аварийной ситуации сбросил реактивное топливо над школьными кварталами.
Канал 112 Канал 112  ·  15.01.20, 04:01 В США, районе Кудаху, на юго-востоке округа Лос-Анджелес (штат Калифорния) авиалайнер компании Delta Air Lines сбросил реактивное топливо, в результате чего пострадали порядка 40 человек. Об этом сообщает…
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