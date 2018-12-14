В США скончалась лауреат трех премий "Грэмми" Нэнси Уилсон (4 новости и 1 видео) «В 1964 году журнал «Тайм» назвал ее наследницей Эллы Фицджеральд»

Лауреат трех премий "Грэмми" Нэнси Уилсон умерла в возрасте 81 года.В США в возрасте 81 год умерла лауреат трех премий "Грэмми", джазовая певица и актриса Нэнси Уилсон. Об этом 14 декабря пишет газета The Washington Post.

Уилсон скончалась в своем доме в городе Пиониртаун (штат Калифорния). Менеджер певицы не сообщила причины ее смерти.

Нэнси Уилсон начала свою карьеру в середине 50-х годов. В 15 лет она выиграла шоу талантов телекомпании WTVN в Коламбусе. За время своей карьеры она записала более 70 альбомов.

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Певица впервые стала лауреатом премии "Грэмии" в 1964 году за песню How Glad I Am, которую признали "лучшей записью в жанре ритм-н-блюз". В 2005 и 2007 она получила "Грэмми" в номинации "лучший джазовый вокальный альбом".

Уилсон была одной из самых продаваемых звезд Capitol Records уступая только Beatles. Певица и ее первый муж, барабанщик Кенни Деннис, основали компанию по управлению, изданию музыки и производству телепрограмм, которая, по сообщениям, собирала $1 млн в год.