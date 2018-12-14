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В США скончалась лауреат трех премий "Грэмми" Нэнси Уилсон

В США скончалась лауреат трех премий "Грэмми" Нэнси Уилсон (4 новости и 1 видео)

«В 1964 году журнал «Тайм» назвал ее наследницей Эллы Фицджеральд»

Лауреат трех премий "Грэмми" Нэнси Уилсон умерла в возрасте 81 года.В США в возрасте 81 год умерла лауреат трех премий "Грэмми", джазовая певица и актриса Нэнси Уилсон. Об этом 14 декабря пишет газета The Washington Post.

Уилсон скончалась в своем доме в городе Пиониртаун (штат Калифорния). Менеджер певицы не сообщила причины ее смерти.

Нэнси Уилсон начала свою карьеру в середине 50-х годов. В 15 лет она выиграла шоу талантов телекомпании WTVN в Коламбусе. За время своей карьеры она записала более 70 альбомов.

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Певица впервые стала лауреатом премии "Грэмии" в 1964 году за песню How Glad I Am, которую признали "лучшей записью в жанре ритм-н-блюз". В 2005 и 2007 она получила "Грэмми" в номинации "лучший джазовый вокальный альбом".

Уилсон была одной из самых продаваемых звезд Capitol Records уступая только Beatles. Певица и ее первый муж, барабанщик Кенни Деннис, основали компанию по управлению, изданию музыки и производству телепрограмм, которая, по сообщениям, собирала $1 млн в год.

ФОТО К НОВОСТИ: «В США скончалась лауреат трех премий "Грэмми" Нэнси Уилсон»
Фото В США скончалась джазовая певица Нэнси Уилсон
Фото Умерла трехкратная лауреатка Grammy Нэнси Уилсон
Фото В США скончалась лауреат трех премий "Грэмми" Нэнси Уилсон
Фото В США умерла легендарная джазовая певица Нэнси Уилсон
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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  14.12.18, 11:17 В городе Пиониртаун в США умерла певица Нэнси Уилсон, которая являлась трехкратной обладательницей престижной музыкальной премии Grammy. Артистка скончалась в возрасте 81 года. Об этом пишет Associated…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  14.12.18, 11:46 В США скончалась джазовая певица, лауреат трех премий "Грэмми" Нэнси Уилсон. Об этом сообщает The Washington Post. Так, сообщается, что Уилсон скончалась в своем доме в городе Пиониртаун (штат Калифорния).…
Униан Униан  ·  14.12.18, 13:09 В 1964 году журнал «Тайм» назвал ее наследницей Эллы Фицджеральд.
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