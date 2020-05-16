В США ученые заявили об обнаружении антитела для быстрого лечения COVID-19 (4 новости) «Биофармацевтическая компания Sorrento Therapeutics заявила, что ее ученым удалось выявить тип антител, которые полностью защищают человеческие клетки от проникновения коронавируса…»

Американские ученые обнаружили новое антитело, которое может позволить лечить заболевание коронавирусом за 4 дня. Лекарства на основе антитела могут появиться раньше вакцины.

Об этом сообщает телеканал Fox News.

По данным телеканала, ученые из биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили об обнаружении антитела под названием STI-1499, которое может защищать человеческий организм от нового коронавируса SARS-CoV-2 и вывести его из организма за 4 дня.

Как объясняют ученые, принцип действия обнаруженного антитела заключается в том, что оно движется вокруг вируса и выводится его из человеческого организма в течение 4 дней.

"Мы хотим подчеркнуть, что есть лекарство. Есть решение, которое работает на 100%. Если в вашем организме есть нейтрализующие антитела, вам не нужно социальное дистанцирование", - отметил основатель компании Генри Джи.

Кроме того, американские ученые утверждают, что смогут производить до 200 тысяч доз лекарств против коронав...