В США ученые заявили об обнаружении антитела для быстрого лечения COVID-19

Американские ученые обнаружили новое антитело, которое может позволить лечить заболевание коронавирусом за 4 дня. Лекарства на основе антитела могут появиться раньше вакцины.
Об этом сообщает телеканал Fox News.
По данным телеканала, ученые из биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили об обнаружении антитела под названием STI-1499, которое может защищать человеческий организм от нового коронавируса SARS-CoV-2 и вывести его из организма за 4 дня.
Как объясняют ученые, принцип действия обнаруженного антитела заключается в том, что оно движется вокруг вируса и выводится его из человеческого организма в течение 4 дней.
"Мы хотим подчеркнуть, что есть лекарство. Есть решение, которое работает на 100%. Если в вашем организме есть нейтрализующие антитела, вам не нужно социальное дистанцирование", - отметил основатель компании Генри Джи.
Кроме того, американские ученые утверждают, что смогут производить до 200 тысяч доз лекарств против коронав...