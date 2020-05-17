В США умер актер из "Друзей" и "Американской семейки" (6 новостей) «Знаменитость ушел из жизни в возрасте 86 лет»

Известный американский актер и комик Фред Уиллард скончался в Лос-Анджелесе на 87 году жизни. Об этом накануне сообщило издание The Hollywood Reporter со ссылкой на агента актера Майкла Айзенштадта.

По его словам смерть наступила по естественным причинам.

"Он ушел очень мирно. Он продолжал двигаться, работать и делать нас счастливыми до самого конца. Мы его очень любили! Мы будем скучать по нему всегда", – рассказала дочь актера Хоуп.

Фред Уиллард был четыре раза номинирован на премию Эмми. Он обладатель призов American Comedy Award и BSFC Award. Известность актеру принесли роли в таких фильмах и сериалах, как "Друзья", "Звездные врата", "Американский пирог" и других. Всего Уиллард снялся в более чем 200 фильмах и эпизодах сериалов.

Ранее сообщалось, что умер индийский актер Ирфан Кхан. Он известен по голливудским фильмам "Миллионер из трущоб" и "Жизнь Пи", "Мир Юрского периода", "Новый Человек-паук", "Инферно" и других.

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