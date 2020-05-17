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В США умер актер из "Друзей" и "Американской семейки"

В США умер актер из "Друзей" и "Американской семейки" (6 новостей)

«Знаменитость ушел из жизни в возрасте 86 лет»

Известный американский актер и комик Фред Уиллард скончался в Лос-Анджелесе на 87 году жизни. Об этом накануне сообщило издание The Hollywood Reporter со ссылкой на агента актера Майкла Айзенштадта.

По его словам смерть наступила по естественным причинам.

"Он ушел очень мирно. Он продолжал двигаться, работать и делать нас счастливыми до самого конца. Мы его очень любили! Мы будем скучать по нему всегда", – рассказала дочь актера Хоуп.

Фред Уиллард был четыре раза номинирован на премию Эмми. Он обладатель призов American Comedy Award и BSFC Award. Известность актеру принесли роли в таких фильмах и сериалах, как "Друзья", "Звездные врата", "Американский пирог" и других. Всего Уиллард снялся в более чем 200 фильмах и эпизодах сериалов.

Ранее сообщалось, что умер индийский актер Ирфан Кхан. Он известен по голливудским фильмам "Миллионер из трущоб" и "Жизнь Пи", "Мир Юрского периода", "Новый Человек-паук", "Инферно" и других.

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ФОТО К НОВОСТИ: «В США умер актер из "Друзей" и "Американской семейки"»
Фото В США умер актер из Друзей и Американского пирога
Фото Умер актер "Друзей" и "Американского пирога" Фред Уиллард
Фото Ушел из жизни американский комик – актер "Американского пирога" и "ВАЛЛ-И"
Фото В США умер актер из "Друзей" и "Американской семейки"
Фото В США умер актер из "Друзей" и "Американского пирога"
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
MIGnews MIGnews  ·  17.05.20, 11:25 В США умер известный актер и комик Фред Уиллард в Лос-Анджелесе на 87 году жизни.
ТСН ТСН  ·  17.05.20, 12:10 Знаменитость ушел из жизни в возрасте 86 лет.
Униан Униан  ·  17.05.20, 12:53 Фред Уиллард снялся в более чем 200 фильмах и эпизодах сериалов, среди которых «Друзья» и «Симпсоны».
Обозреватель Обозреватель  ·  17.05.20, 13:05 Ему было 86 лет
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Телеграф Телеграф  ·  17.05.20, 13:40 Последние дни своей жизни Фред Уиллард провел в Лос-Анджелесе и умер по естественным причинам.
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