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В США умер художник комиксов Marvel и DC Эрни Колон

В США умер художник комиксов Marvel и DC Эрни Колон (6 новостей)

«Он сотрудничал с крупнейшими издательствами DC, Marvel и Harvey Comics»

Известный американский художник комиксов Эрни Колон, который нарисовал много картин для Marvel и DC, ушел из жизни на 89-м году жизни. Создатель известных иллюстраций долгое время боролся с раком.

О трагедии для киномира и семьи художника сообщается на его личной странице в Facebook.

Долгое сообщение для поклонников и друзей оставили близкие Эрни Колона, сообщив о его смерти сразу на следующий день. Как отмечается в тексте, Эрни Колон умер в своем доме 8 августа в возрасте 88 лет.

Из Германии в Харьков вернулась картина известного художника, исчезнувшая…
Из Германии в Харьков вернулась картина известного художника, исчезнувшая…

Необычайный Эрни Колон умер вчера днем ​​в своем доме в возрасте 88 лет, в окружении семьи, после года борьбы с раком. Наследие, которое он оставляет, невероятное – более, чем 60-летняя карьера в комиксах, не говоря уже о работе, которую он выполнял в других сферах, включая рисование, письмо, лепку... Я не думаю, что было что-то, чего он не мог сделать. Он любил творить – он всегда творил, – написали на странице Эрни Колона.

Стоит добавить, что художник редактировал такие известные комиксы, что превратились в картины, как "Чудо-женщина", "Флеш", а также "Зеленый фонарь".

ФОТО К НОВОСТИ: «В США умер художник комиксов Marvel и DC Эрни Колон»
Фото Умер художник комиксов Marvel: лучшие работы Эрни Колона/Ему было 88 лет
Фото В США умер художник комиксов Marvel Эрни Колон
Фото В США умер художник комиксов Marvel и DC Эрни Колон
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Апостроф Апостроф  ·  10.08.19, 11:57 В США на 89-м году жизни скончался художник комиксов Эрни Колон. Он сотрудничал с крупнейшими издательствами DC, Marvel и Harvey Comics.
УНН УНН  ·  10.08.19, 14:19 В четверг, 8 августа в Нью-Йорке на 89-м году жизни умер художник комиксов Marvel и DC Эрни Колон. Об этом говорится сказано в сообщении на его странице в Facebook, передаёт УНН.“Необыкновенный…
Телеграф Телеграф  ·  10.08.19, 15:05 Он сотрудничал с крупнейшими издательствами DC, Marvel и Harvey Comics.
Главком Главком  ·  10.08.19, 15:15 Причиной смерти стало онкологическое заболевание, ему было 88 лет
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
UAinfo UAinfo  ·  10.08.19, 15:56 О трагедии для киномира и семьи художника сообщается на его личной странице в Facebook.
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