В США умер художник комиксов Marvel и DC Эрни Колон (6 новостей) «Он сотрудничал с крупнейшими издательствами DC, Marvel и Harvey Comics»

Известный американский художник комиксов Эрни Колон, который нарисовал много картин для Marvel и DC, ушел из жизни на 89-м году жизни. Создатель известных иллюстраций долгое время боролся с раком.

О трагедии для киномира и семьи художника сообщается на его личной странице в Facebook.

Долгое сообщение для поклонников и друзей оставили близкие Эрни Колона, сообщив о его смерти сразу на следующий день. Как отмечается в тексте, Эрни Колон умер в своем доме 8 августа в возрасте 88 лет.

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Необычайный Эрни Колон умер вчера днем ​​в своем доме в возрасте 88 лет, в окружении семьи, после года борьбы с раком. Наследие, которое он оставляет, невероятное – более, чем 60-летняя карьера в комиксах, не говоря уже о работе, которую он выполнял в других сферах, включая рисование, письмо, лепку... Я не думаю, что было что-то, чего он не мог сделать. Он любил творить – он всегда творил, – написали на странице Эрни Колона.

Стоит добавить, что художник редактировал такие известные комиксы, что превратились в картины, как "Чудо-женщина", "Флеш", а также "Зеленый фонарь".