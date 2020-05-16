  1. Главная
  2. Новости
  3. В США вблизи авиабазы во Флориде разбился истребитель ВВС
Гордон Гордон ·
· США · Самолет · Больница · Истребитель
В США вблизи авиабазы во Флориде разбился истребитель ВВС

В США вблизи авиабазы во Флориде разбился истребитель ВВС (3 новости)

«F-22 Raptor упал вне военной инфраструктуры, поэтому имущественных убытков в результате аварии нет»

Пилот истребителя F-22 Raptor катапультировался и был доставлен в больницу, его состояние оценивают как стабильное.В США возле авиабазы Военно-воздушных сил "Эглин" разбился американский истребитель F-22 Raptor. Об этом 15 мая сообщила пресс-служба Воздушных сил США.

Авария произошла примерно в 9.15 утра 15 мая. Пилот катапультировался и был доставлен в больницу. Его состояние оценивают как стабильное.

В Воздушных силах отметили, что других людей в самолете не было. Гибели людей или ущерба гражданского имущества также не зафиксировано.

"Миссия была обычным тренировочным полетом 33-го истребительного крыла (Подразделение ВВС США, что базируется в "Эглине". "ГОРДОН"). Совет офицеров будет расследовать аварию", говорится в сообщении....

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Канал 112 Канал 112  ·  16.05.20, 07:10 В США вблизи авиабазы во Флориде разбился истребитель ВВС США F-22 Raptor. Об этом сообщается на официальной странице U.S. Air Force. Сообщается, что истребитель разбился примерно в 16:15 15 мая в 20…
Униан Униан  ·  16.05.20, 09:54 F-22 Raptor упал вне военной инфраструктуры, поэтому имущественных убытков в результате аварии нет.
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Зеленский: Европа начинается с каждого из нас

Зеленский: Европа начинается с каждого из нас
&quot;Скорая помощь&quot; попала в ДТП и перевернулась

"Скорая помощь" попала в ДТП и перевернулась
Степанов: со следующей недели в Украине запускают массовое тестирование на антитела к коронавирус

Степанов: со следующей недели в Украине запускают массовое тестирование на…
В конце мая ситуация с коронавирусом в Украине изменится - ученые

В конце мая ситуация с коронавирусом в Украине изменится -…
Авіакомпанія Air Canada оголосила про скорочення 60% співробітників

Авіакомпанія Air Canada оголосила про скорочення 60% співробітників
COVID-19: в Одессе умерла пенсионерка

COVID-19: в Одессе умерла пенсионерка
В Харьковской области впервые число выздоровевших превысило число заболевших за сутки - Кучер

В Харьковской области впервые число выздоровевших превысило число заболевших за…
Установлено более 160 мест незаконного содержания людей в ОРДЛО, - Офис генпрокурора

Установлено более 160 мест незаконного содержания людей в ОРДЛО, -…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.